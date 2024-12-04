https://ria.ru/20241204/gorlovka-1987414151.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.12.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:32

2024-12-04T20:32

2024-12-04T20:32

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 13.25 по 17.30 выпустили по Горловке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241204/vsu-1987410377.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия