https://ria.ru/20241204/gorlovka-1987414151.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.12.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:32
2024-12-04T20:32
2024-12-04T20:32
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 13.25 по 17.30 выпустили по Горловке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241204/vsu-1987410377.html
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При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при украинском обстреле Горловки ВСУ пострадал мирный житель