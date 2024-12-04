В Польше нашли личный штандарт Гитлера
РАР: музей в Познани обнаружил в своей коллекции личный штандарт Гитлера
© AP PhotoАдольф Гитлер. 1 мая 1938 года
© AP Photo
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 дек – РИА Новости. Национальный музей в польской Познани обнаружил в своей коллекции личный штандарт Адольфа Гитлера, но экспонировать его не собираются, сообщило агентство РАР.
Находку идентифицировала историк искусств Александра Парадовская. Штандарт размером один на один метр вышит золотой нитью, на нем посередине изображена свастика, окруженная дубовыми листьями, по углам – четыре орла. В Польше предположили, что это, возможно, единственный сохранившийся до наших дней штандарт, приготовленный специально для Гитлера.
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"Тот факт, что это может быть единственное знамя такого рода, не вызывает у нас особой гордости, мы не планируем его демонстрировать, и никаких дальнейших исследований этого артефакта не планируется", — сказал Павел Осес из офиса музея.
По его словам, в ближайшее время штандарт отправится на склад. "При необходимости мы будем готовы предоставить его заинтересованным людям или учреждениям", - добавил он.
Парадовская заинтересовалась этим объектом во время поиска экспонатов для выставки под названием "Иллюзии всемогущества", посвященной архитектуре и повседневной жизни в условиях немецкой оккупации, которая проходит в Культурном центре "Замек" в Познани.
В интервью PAP исследовательница рассказала, что изначально ассоциировала штандарт с рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. В октябре 1943 года в Познани он произнес две речи, в которых открыто заявил об истреблении евреев. Позднее стало известно, что Гиммлер использовал другое знамя, и искусствовед на основе исследования сравнительного материала определила, что предмет из коллекции познаньского музея и есть знамя Адольфа Гитлера.