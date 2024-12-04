https://ria.ru/20241204/geyts-1987219733.html

"Отправят в США". Гейтса поставили на место после хамских слов об Индии

"Отправят в США". Гейтса поставили на место после хамских слов об Индии - РИА Новости, 04.12.2024

"Отправят в США". Гейтса поставили на место после хамских слов об Индии

Американский миллиардер Билл Гейтс стал объектом бурной критики из-за высказываний о том, что Индия стала "лабораторией для проб". Об этом пишет газета Times of РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T04:00

2024-12-04T04:00

2024-12-04T04:56

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Американский миллиардер Билл Гейтс стал объектом бурной критики из-за высказываний о том, что Индия стала "лабораторией для проб". Об этом пишет газета Times of India. В подкасте с американским предпринимателем Ридом Хаффманом Гейтс заявил, что Индия — это своего рода лаборатория, в которой пробуют и экспериментируют с разными вещами, поэтому самый большой его офис за пределами США находится в Индии.Газета пишет, что после этих слов миллиардер получил бурю гневных комментариев и возмущений от индийских пользователей, обвинивших его в попытке превратить Индию в полигон испытаний."Индия — это лаборатория, а мы, индийцы, — подопытные кролики для Билла Гейтса. Этот человек руководил всеми, начиная от правительства и заканчивая оппозиционными партиями и средствами массовой информации", — приводит Times of india слова одного из пользователей соцсети Х.В другом комментарии отметили, что люди в Индии стали образцами для испытаний в лаборатории Билла Гейтса, где экспериментируют с разными вещами. Как только их эффективность будет доказана, вещества отправят в США.В октябре СМИ сообщили, что Гейтс пожертвовал 50 миллионов долларов на предвыборную кампанию Камалы Харрис. Неназванный источник, "знакомый с соображениями Гейтса", сообщил, что в этом году в частных разговорах с друзьями и другими людьми Гейтс выразил обеспокоенность возможным вторым президентским сроком кандидата от республиканцев Дональда Трампа, хотя он подчеркнул, что "мог бы работать с любым кандидатом".

https://ria.ru/20241126/baffet-1985682358.html

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в мире, индия, сша, билл гейтс, исследование