В ФРГ не подтвердили данные о якобы обстреле вертолета российским кораблем
МО ФРГ не подтвердило данные об обстреле вертолета с российского корабля
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Минобороны ФРГ не подтверждает сообщение агентства DPA о том, что вертолёт бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском море, заявил представитель министерства в среду в ходе брифинга кабинета министров Германии.
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Нет, не могу (подтвердить. — Прим. ред.). Касательно того, что иногда случаются нарушения правил на море или в воздушном пространстве, то такие вещи происходят время от времени, и тогда дело за тем, чтобы военно-морские или военно-воздушные силы реагировали здраво и деэскалировали ситуацию.
Ранее немецкое новостное агентство DPA заявило со ссылкой на источник в Брюсселе об инциденте в Балтийском море, в ходе которого команда неназванного российского судна якобы выпустила по пролетающему над акваторией Балтийского моря вертолету бундесвера сигнальные ракеты. При этом агентство не привело никаких доказательств. Эту информацию, как утверждает агентство, упомянула также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.