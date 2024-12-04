Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ не подтвердили данные о якобы обстреле вертолета российским кораблем - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 04.12.2024 (обновлено: 17:49 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/frg-1987380768.html
В ФРГ не подтвердили данные о якобы обстреле вертолета российским кораблем
В ФРГ не подтвердили данные о якобы обстреле вертолета российским кораблем - РИА Новости, 04.12.2024
В ФРГ не подтвердили данные о якобы обстреле вертолета российским кораблем
Минобороны ФРГ не подтверждает сообщение агентства DPA о том, что вертолёт бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:23
2024-12-04T17:49
в мире
германия
балтийское море
брюссель
анналена бербок
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Минобороны ФРГ не подтверждает сообщение агентства DPA о том, что вертолёт бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском море, заявил представитель министерства в среду в ходе брифинга кабинета министров Германии.Ранее немецкое новостное агентство DPA заявило со ссылкой на источник в Брюсселе об инциденте в Балтийском море, в ходе которого команда неназванного российского судна якобы выпустила по пролетающему над акваторией Балтийского моря вертолету бундесвера сигнальные ракеты. При этом агентство не привело никаких доказательств. Эту информацию, как утверждает агентство, упомянула также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.
https://ria.ru/20241130/germaniya-1986630747.html
германия
балтийское море
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, балтийское море, брюссель, анналена бербок, нато
В мире, Германия, Балтийское море, Брюссель, Анналена Бербок, НАТО
В ФРГ не подтвердили данные о якобы обстреле вертолета российским кораблем

МО ФРГ не подтвердило данные об обстреле вертолета с российского корабля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Минобороны ФРГ не подтверждает сообщение агентства DPA о том, что вертолёт бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском море, заявил представитель министерства в среду в ходе брифинга кабинета министров Германии.
«

Нет, не могу (подтвердить. — Прим. ред.). Касательно того, что иногда случаются нарушения правил на море или в воздушном пространстве, то такие вещи происходят время от времени, и тогда дело за тем, чтобы военно-морские или военно-воздушные силы реагировали здраво и деэскалировали ситуацию.

Офицеры Бундесвера
Представитель Министерства обороны ФРГ
Ранее немецкое новостное агентство DPA заявило со ссылкой на источник в Брюсселе об инциденте в Балтийском море, в ходе которого команда неназванного российского судна якобы выпустила по пролетающему над акваторией Балтийского моря вертолету бундесвера сигнальные ракеты. При этом агентство не привело никаких доказательств. Эту информацию, как утверждает агентство, упомянула также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
ФРГ установила личности двух подозреваемых в подрыве "Северных потоков"
30 ноября, 15:09
 
В миреГерманияБалтийское мореБрюссельАнналена БербокНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала