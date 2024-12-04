https://ria.ru/20241204/frg-1987380768.html

В ФРГ не подтвердили данные о якобы обстреле вертолета российским кораблем

В ФРГ не подтвердили данные о якобы обстреле вертолета российским кораблем - РИА Новости, 04.12.2024

В ФРГ не подтвердили данные о якобы обстреле вертолета российским кораблем

Минобороны ФРГ не подтверждает сообщение агентства DPA о том, что вертолёт бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:23

2024-12-04T17:23

2024-12-04T17:49

в мире

германия

балтийское море

брюссель

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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Минобороны ФРГ не подтверждает сообщение агентства DPA о том, что вертолёт бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском море, заявил представитель министерства в среду в ходе брифинга кабинета министров Германии.Ранее немецкое новостное агентство DPA заявило со ссылкой на источник в Брюсселе об инциденте в Балтийском море, в ходе которого команда неназванного российского судна якобы выпустила по пролетающему над акваторией Балтийского моря вертолету бундесвера сигнальные ракеты. При этом агентство не привело никаких доказательств. Эту информацию, как утверждает агентство, упомянула также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.

https://ria.ru/20241130/germaniya-1986630747.html

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балтийское море

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в мире, германия, балтийское море, брюссель, анналена бербок, нато