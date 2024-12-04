https://ria.ru/20241204/forum-1987354760.html
Путин назвал форум ВТБ "Россия зовет!" представительной площадкой
Путин назвал форум ВТБ "Россия зовет!" представительной площадкой - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал форум ВТБ "Россия зовет!" представительной площадкой
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" представляет собой представительную площадку, на которой участники смогут обсудить ключевые тенденции в сфере... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:53
2024-12-04T15:53
2024-12-04T16:20
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
владимир путин
москва
россия
россия зовет!
центр международной торговли
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" представляет собой представительную площадку, на которой участники смогут обсудить ключевые тенденции в сфере экономики, заявил президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии мероприятия. "Форум "Россия зовет!" вновь собрал представителей деловых кругов из десятков стран мира, чтобы помочь завязать новые контакты, наметить перспективные проекты и, конечно, чтобы обсудить ключевые тенденции, как на глобальных рынках, так и в российской экономике", — сказал он.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, москва, россия, россия зовет!, центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Владимир Путин, Москва, Россия, Россия зовет!, Центр международной торговли
Путин назвал форум ВТБ "Россия зовет!" представительной площадкой
Путин участвует в пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" представляет собой представительную площадку, на которой участники смогут обсудить ключевые тенденции в сфере экономики, заявил президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии мероприятия.
"Форум "Россия зовет!" вновь собрал представителей деловых кругов из десятков стран мира, чтобы помочь завязать новые контакты, наметить перспективные проекты и, конечно, чтобы обсудить ключевые тенденции, как на глобальных рынках, так и в российской экономике", — сказал он.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве
. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".