https://ria.ru/20241204/forum-1987354760.html

Путин назвал форум ВТБ "Россия зовет!" представительной площадкой

Путин назвал форум ВТБ "Россия зовет!" представительной площадкой - РИА Новости, 04.12.2024

Путин назвал форум ВТБ "Россия зовет!" представительной площадкой

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" представляет собой представительную площадку, на которой участники смогут обсудить ключевые тенденции в сфере... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:53

2024-12-04T15:53

2024-12-04T16:20

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

владимир путин

москва

россия

россия зовет!

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" представляет собой представительную площадку, на которой участники смогут обсудить ключевые тенденции в сфере экономики, заявил президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии мероприятия. "Форум "Россия зовет!" вновь собрал представителей деловых кругов из десятков стран мира, чтобы помочь завязать новые контакты, наметить перспективные проекты и, конечно, чтобы обсудить ключевые тенденции, как на глобальных рынках, так и в российской экономике", — сказал он.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

москва

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, москва, россия, россия зовет!, центр международной торговли