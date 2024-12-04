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Путин назвал форум ВТБ "Россия зовет!" представительной площадкой - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:53 04.12.2024 (обновлено: 16:20 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/forum-1987354760.html
Путин назвал форум ВТБ "Россия зовет!" представительной площадкой
Путин назвал форум ВТБ "Россия зовет!" представительной площадкой - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал форум ВТБ "Россия зовет!" представительной площадкой
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" представляет собой представительную площадку, на которой участники смогут обсудить ключевые тенденции в сфере... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:53
2024-12-04T16:20
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
владимир путин
москва
россия
россия зовет!
центр международной торговли
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" представляет собой представительную площадку, на которой участники смогут обсудить ключевые тенденции в сфере экономики, заявил президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии мероприятия. "Форум "Россия зовет!" вновь собрал представителей деловых кругов из десятков стран мира, чтобы помочь завязать новые контакты, наметить перспективные проекты и, конечно, чтобы обсудить ключевые тенденции, как на глобальных рынках, так и в российской экономике", — сказал он.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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экономика, владимир путин, москва, россия, россия зовет!, центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Владимир Путин, Москва, Россия, Россия зовет!, Центр международной торговли
Путин назвал форум ВТБ "Россия зовет!" представительной площадкой

Путин участвует в пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" представляет собой представительную площадку, на которой участники смогут обсудить ключевые тенденции в сфере экономики, заявил президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии мероприятия.
"Форум "Россия зовет!" вновь собрал представителей деловых кругов из десятков стран мира, чтобы помочь завязать новые контакты, наметить перспективные проекты и, конечно, чтобы обсудить ключевые тенденции, как на глобальных рынках, так и в российской экономике", — сказал он.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаВладимир ПутинМоскваРоссияРоссия зовет!Центр международной торговли
 
 
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