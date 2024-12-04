https://ria.ru/20241204/es-1987255499.html

ЕС поставил Кишиневу задачу расколоть левую оппозицию, заявили СВР

ЕС поставил Кишиневу задачу расколоть левую оппозицию, заявили СВР - РИА Новости, 04.12.2024

ЕС поставил Кишиневу задачу расколоть левую оппозицию, заявили СВР

Глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс поставил властям Молдавии задачу спровоцировать раскол в левой оппозиции, сообщили в пресс-бюро Службы... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:00

2024-12-04T10:00

2024-12-04T10:00

в мире

кишинев

молдавия

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс поставил властям Молдавии задачу спровоцировать раскол в левой оппозиции, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Глава представительства ЕС поставил Кишиневу задачу спровоцировать раскол в рядах левой оппозиции путем стимулирования противоречий между лидером Партии социалистов И. Додоном, председателем Партии коммунистов В. Ворониным и мэром Кишинева И. Чебаном. В ходе предстоящей избирательной кампании они должны критиковать друг друга, а не правящую партию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241204/moldaviya-1987249486.html

кишинев

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в мире, кишинев, молдавия, россия, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)