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ЕС поставил Кишиневу задачу расколоть левую оппозицию, заявили СВР - РИА Новости, 04.12.2024
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10:00 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/es-1987255499.html
ЕС поставил Кишиневу задачу расколоть левую оппозицию, заявили СВР
ЕС поставил Кишиневу задачу расколоть левую оппозицию, заявили СВР - РИА Новости, 04.12.2024
ЕС поставил Кишиневу задачу расколоть левую оппозицию, заявили СВР
Глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс поставил властям Молдавии задачу спровоцировать раскол в левой оппозиции, сообщили в пресс-бюро Службы... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:00
2024-12-04T10:00
в мире
кишинев
молдавия
россия
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс поставил властям Молдавии задачу спровоцировать раскол в левой оппозиции, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Глава представительства ЕС поставил Кишиневу задачу спровоцировать раскол в рядах левой оппозиции путем стимулирования противоречий между лидером Партии социалистов И. Додоном, председателем Партии коммунистов В. Ворониным и мэром Кишинева И. Чебаном. В ходе предстоящей избирательной кампании они должны критиковать друг друга, а не правящую партию", - говорится в сообщении.
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в мире, кишинев, молдавия, россия, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
ЕС поставил Кишиневу задачу расколоть левую оппозицию, заявили СВР

СВР: ЕС поставил Кишиневу задачу спровоцировать раскол в левой оппозиции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс поставил властям Молдавии задачу спровоцировать раскол в левой оппозиции, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Глава представительства ЕС поставил Кишиневу задачу спровоцировать раскол в рядах левой оппозиции путем стимулирования противоречий между лидером Партии социалистов И. Додоном, председателем Партии коммунистов В. Ворониным и мэром Кишинева И. Чебаном. В ходе предстоящей избирательной кампании они должны критиковать друг друга, а не правящую партию", - говорится в сообщении.
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
ЕС разрушительно действует на Молдавию, заявили в СВР
Вчера, 09:33
 
В миреКишиневМолдавияРоссияЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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