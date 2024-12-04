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"Начало конца". На Западе раскрыли, что теперь ждет Байдена - РИА Новости, 04.12.2024
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18:06 04.12.2024 (обновлено: 18:07 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/end-1987392890.html
"Начало конца". На Западе раскрыли, что теперь ждет Байдена
"Начало конца". На Западе раскрыли, что теперь ждет Байдена - РИА Новости, 04.12.2024
"Начало конца". На Западе раскрыли, что теперь ждет Байдена
Администрация президента США Джо Байдена и его семья больше не смогут зарабатывать на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T18:06
2024-12-04T18:07
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена и его семья больше не смогут зарабатывать на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Они (семья Байдена. — Прим. ред.) отсидели там свои десять лет, и теперь не вернутся туда. &lt;...&gt; Это начало конца для семьи Байдена. &lt;...&gt; Думаю, период, когда чиновники, их сыновья и дочери, а также члены демократической партии делали кучу денег на Украине, закончен", — сказал он.Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.По информации агентства Reuters, сейчас есть по меньшей мере три плана, выдвинутых будущим вице-президентом Джей-Ди Вэнсом, экс-директором Национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Как отмечает агентство, эти предложения имеют общие черты, в частности, они предполагают отказ Украины от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241204/konflikt-1987359500.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, ричард гренелл, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Ричард Гренелл, НАТО
"Начало конца". На Западе раскрыли, что теперь ждет Байдена

Меркурис заявил, что периоду обогащения семьи Байдена на Украине пришел конец

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена и его семья больше не смогут зарабатывать на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Они (семья Байдена. — Прим. ред.) отсидели там свои десять лет, и теперь не вернутся туда. <...> Это начало конца для семьи Байдена. <...> Думаю, период, когда чиновники, их сыновья и дочери, а также члены демократической партии делали кучу денег на Украине, закончен", — сказал он.
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Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.
По информации агентства Reuters, сейчас есть по меньшей мере три плана, выдвинутых будущим вице-президентом Джей-Ди Вэнсом, экс-директором Национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Как отмечает агентство, эти предложения имеют общие черты, в частности, они предполагают отказ Украины от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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