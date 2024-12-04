https://ria.ru/20241204/elektroavariya-1987229567.html

В Амурской области из-за аварии ограничили электроснабжение пяти районов

В Амурской области из-за аварии ограничили электроснабжение пяти районов - РИА Новости, 04.12.2024

В Амурской области из-за аварии ограничили электроснабжение пяти районов

Пять районов Амурской области оказались частично лишенными электричества из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ, в этой связи Амурские электрические сети ввели... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T06:52

2024-12-04T06:52

2024-12-04T06:56

амурская область

происшествия

жкх

бурейский район

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пять районов Амурской области оказались частично лишенными электричества из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ, в этой связи Амурские электрические сети ввели ограничение энергопотребления по центральному энергорайону на 50,2 МВт, сказано в сообщении компании."Причина вводимых ограничений — отключение части оборудования на Благовещенской ТЭЦ, вызвавшее дефицит мощности в центральном энергорайоне", — пояснили там.Диспетчеры Амурских электрических сетей начали частично отключать потребителей Благовещенского, Константиновского, Ивановского, Тамбовского, Бурейского районов. Режим аварийного отключения продлится до полной ликвидации аварии на ТЭЦ.

https://ria.ru/20241126/elektrosnabzhenie-1985780729.html

амурская область

бурейский район

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амурская область, происшествия, жкх, бурейский район