Рейтинг@Mail.ru
В Амурской области из-за аварии ограничили электроснабжение пяти районов - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 04.12.2024 (обновлено: 06:56 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/elektroavariya-1987229567.html
В Амурской области из-за аварии ограничили электроснабжение пяти районов
В Амурской области из-за аварии ограничили электроснабжение пяти районов - РИА Новости, 04.12.2024
В Амурской области из-за аварии ограничили электроснабжение пяти районов
Пять районов Амурской области оказались частично лишенными электричества из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ, в этой связи Амурские электрические сети ввели... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T06:52
2024-12-04T06:56
амурская область
происшествия
жкх
бурейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926397791_161:304:3259:2047_1920x0_80_0_0_5d2f5105f622dd318d54a73bbfc6c076.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пять районов Амурской области оказались частично лишенными электричества из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ, в этой связи Амурские электрические сети ввели ограничение энергопотребления по центральному энергорайону на 50,2 МВт, сказано в сообщении компании."Причина вводимых ограничений — отключение части оборудования на Благовещенской ТЭЦ, вызвавшее дефицит мощности в центральном энергорайоне", — пояснили там.Диспетчеры Амурских электрических сетей начали частично отключать потребителей Благовещенского, Константиновского, Ивановского, Тамбовского, Бурейского районов. Режим аварийного отключения продлится до полной ликвидации аварии на ТЭЦ.
https://ria.ru/20241126/elektrosnabzhenie-1985780729.html
амурская область
бурейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926397791_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_926fff43da92763a200fc6680be73ebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, происшествия, жкх, бурейский район
Амурская область, Происшествия, ЖКХ, Бурейский район
В Амурской области из-за аварии ограничили электроснабжение пяти районов

В Амурской области отключилась часть оборудования на Благовещенской ТЭЦ

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЗнак опасности на ограде электроподстанции
Знак опасности на ограде электроподстанции - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Знак опасности на ограде электроподстанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пять районов Амурской области оказались частично лишенными электричества из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ, в этой связи Амурские электрические сети ввели ограничение энергопотребления по центральному энергорайону на 50,2 МВт, сказано в сообщении компании.
"Причина вводимых ограничений — отключение части оборудования на Благовещенской ТЭЦ, вызвавшее дефицит мощности в центральном энергорайоне", — пояснили там.
Диспетчеры Амурских электрических сетей начали частично отключать потребителей Благовещенского, Константиновского, Ивановского, Тамбовского, Бурейского районов. Режим аварийного отключения продлится до полной ликвидации аварии на ТЭЦ.
Основной объем подключений к электроснабжению выполнен в Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Основной объем подключений к электроснабжению выполнен в Тверской области
26 ноября, 13:37
 
Амурская областьПроисшествияЖКХБурейский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала