https://ria.ru/20241204/eksport-1987227091.html
Россия нарастила поставки железа в Турцию до максимума с мая
Россия нарастила поставки железа в Турцию до максимума с мая - РИА Новости, 04.12.2024
Россия нарастила поставки железа в Турцию до максимума с мая
Россия в октябре нарастила поставки железа, стали и алюминия в Турцию до максимума с мая, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T06:07
2024-12-04T06:07
2024-12-04T06:07
экономика
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россия
китай
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия в октябре нарастила поставки железа, стали и алюминия в Турцию до максимума с мая, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. Россия в середине осени поставила в Турцию железа и стали на максимальные с мая 218,6 миллиона долларов - это на 4% больше сентябрьского экспорта. Помимо поставок самих металлов выросли и продажи изделий из них - до 32,4 миллиона долларов с 23,6 миллиона месяцем ранее. Одновременно закупки Турцией алюминия из России достигли в октябре 82,2 миллиона долларов, что на четверть больше сентябрьского уровня. Это стало максимальным объемом с мая, когда российские компании поставили в Турцию этого металла на 85,1 миллиона долларов. Экспорт меди из России в Турцию за октябрь вырос в 2,6 раза - до 52,6 миллиона долларов, а никеля - в 4 раза, до 1,9 миллиона долларов. Россия в октябре оставалась вторым крупнейшим поставщиком в Турцию железа и стали, уступая Китаю (поставки на 346,2 миллиона долларов), и второй по продажам туда алюминия - больше было только у Индии (91,4 миллиона долларов).
https://ria.ru/20241202/gaz-1986922290.html
https://ria.ru/20241108/vina-1982715793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, турция, россия, китай
Экономика, Турция, Россия, Китай
Россия нарастила поставки железа в Турцию до максимума с мая
Россия в октябре нарастила поставки железа, стали и алюминия до максимума с мая
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия в октябре нарастила поставки железа, стали и алюминия в Турцию до максимума с мая, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы.
Россия
в середине осени поставила в Турцию
железа и стали на максимальные с мая 218,6 миллиона долларов - это на 4% больше сентябрьского экспорта. Помимо поставок самих металлов выросли и продажи изделий из них - до 32,4 миллиона долларов с 23,6 миллиона месяцем ранее.
Одновременно закупки Турцией алюминия из России достигли в октябре 82,2 миллиона долларов, что на четверть больше сентябрьского уровня. Это стало максимальным объемом с мая, когда российские компании поставили в Турцию этого металла на 85,1 миллиона долларов.
Экспорт меди из России в Турцию за октябрь вырос в 2,6 раза - до 52,6 миллиона долларов, а никеля - в 4 раза, до 1,9 миллиона долларов.
Россия в октябре оставалась вторым крупнейшим поставщиком в Турцию железа и стали, уступая Китаю
(поставки на 346,2 миллиона долларов), и второй по продажам туда алюминия - больше было только у Индии
(91,4 миллиона долларов).