https://ria.ru/20241204/eksport-1987227091.html

Россия нарастила поставки железа в Турцию до максимума с мая

Россия нарастила поставки железа в Турцию до максимума с мая - РИА Новости, 04.12.2024

Россия нарастила поставки железа в Турцию до максимума с мая

Россия в октябре нарастила поставки железа, стали и алюминия в Турцию до максимума с мая, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T06:07

2024-12-04T06:07

2024-12-04T06:07

экономика

турция

россия

китай

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия в октябре нарастила поставки железа, стали и алюминия в Турцию до максимума с мая, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. Россия в середине осени поставила в Турцию железа и стали на максимальные с мая 218,6 миллиона долларов - это на 4% больше сентябрьского экспорта. Помимо поставок самих металлов выросли и продажи изделий из них - до 32,4 миллиона долларов с 23,6 миллиона месяцем ранее. Одновременно закупки Турцией алюминия из России достигли в октябре 82,2 миллиона долларов, что на четверть больше сентябрьского уровня. Это стало максимальным объемом с мая, когда российские компании поставили в Турцию этого металла на 85,1 миллиона долларов. Экспорт меди из России в Турцию за октябрь вырос в 2,6 раза - до 52,6 миллиона долларов, а никеля - в 4 раза, до 1,9 миллиона долларов. Россия в октябре оставалась вторым крупнейшим поставщиком в Турцию железа и стали, уступая Китаю (поставки на 346,2 миллиона долларов), и второй по продажам туда алюминия - больше было только у Индии (91,4 миллиона долларов).

https://ria.ru/20241202/gaz-1986922290.html

https://ria.ru/20241108/vina-1982715793.html

турция

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, россия, китай