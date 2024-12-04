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Китай усилил контроль за экспортом товаров двойного назначения в США
Китай усилил контроль за экспортом товаров двойного назначения в США - РИА Новости, 04.12.2024
Китай усилил контроль за экспортом товаров двойного назначения в США
Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт таких товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:10
2024-12-04T01:10
2024-12-04T01:10
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сша
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экспорт
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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт таких товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. "В целях обеспечения национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение усилить экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США", - говорится в сообщении ведомства. В том числе ведомство уточнило, что будет "запрещен экспорт товаров двойного назначения для военных потребителей или в военных целях". "Принципиально не разрешается экспортировать в США товары двойного назначения, связанные с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами", - также сообщили в ведомстве. Кроме того, в том, что касается экспорта в США товаров двойного назначения, связанных с графитом, будут введены более строгие проверки в отношении конечного пользователя и конечного назначения. Сообщается, что постановление вступает в силу с момента публикации.
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китай, сша, технологии, экспорт
Китай, США, Технологии, Экспорт
Китай усилил контроль за экспортом товаров двойного назначения в США
КНР ограничила экспорт германия, галлия и сверхтвердых материалов в США
ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт таких товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, сообщило во вторник министерство коммерции КНР.
"В целях обеспечения национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение усилить экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США", - говорится в сообщении ведомства.
В том числе ведомство уточнило, что будет "запрещен экспорт товаров двойного назначения для военных потребителей или в военных целях".
"Принципиально не разрешается экспортировать в США товары двойного назначения, связанные с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами", - также сообщили в ведомстве.
Кроме того, в том, что касается экспорта в США товаров двойного назначения, связанных с графитом, будут введены более строгие проверки в отношении конечного пользователя и конечного назначения.
Сообщается, что постановление вступает в силу с момента публикации.