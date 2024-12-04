https://ria.ru/20241204/eksport-1987211137.html

Китай усилил контроль за экспортом товаров двойного назначения в США

Китай усилил контроль за экспортом товаров двойного назначения в США - РИА Новости, 04.12.2024

Китай усилил контроль за экспортом товаров двойного назначения в США

Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт таких товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:10

2024-12-04T01:10

2024-12-04T01:10

китай

сша

технологии

экспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934686120_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_6e1f1bfdae7dffe14fadc45c44b4f7f3.jpg

ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт таких товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами, сообщило во вторник министерство коммерции КНР. "В целях обеспечения национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение усилить экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США", - говорится в сообщении ведомства. В том числе ведомство уточнило, что будет "запрещен экспорт товаров двойного назначения для военных потребителей или в военных целях". "Принципиально не разрешается экспортировать в США товары двойного назначения, связанные с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами", - также сообщили в ведомстве. Кроме того, в том, что касается экспорта в США товаров двойного назначения, связанных с графитом, будут введены более строгие проверки в отношении конечного пользователя и конечного назначения. Сообщается, что постановление вступает в силу с момента публикации.

https://ria.ru/20241202/kitay-1986940386.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, технологии, экспорт