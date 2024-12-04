Ученые взяли пробы в Охотском море после сброса воды с "Фукусимы"
Ученые взяли пробы в части Охотского моря с наибольшим влиянием вод с "Фукусимы"
Охотское море. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек – РИА Новости. Дальневосточные ученые в ходе третьей экспедиции для радиационного мониторинга российских вод после сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" взяли пробы воздуха и воды в южной части Охотского моря и района Курильских островов, наиболее подверженных воздействию "фукусимских" вод, сообщает Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) им. В.И. Ильичева ДВО РАН.
В начале ноября ученые на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" отправились из Владивостока в третью за год экспедицию для радиационного мониторинга последствий сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1". Результаты предыдущих исследований показали отсутствие угрозы радиационной безопасности морских акваторий России. В начале декабря судно "Академик Опарин" вернулось во Владивосток.
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"Были выполнены комплексные съемки на северо-восточном шельфе острова Сахалин в районах разработки и добычи углеводородных ресурсов, проведены исследования структуры течений и характера водообмена между Охотским морем и Тихим океаном, отобраны пробы воды для оценки содержания радионуклидов в южной части Охотского моря. В экспедиции проведено дополнительное исследование южной части Охотского моря и района Курильских островов, наиболее подверженных воздействию "фукусимских" вод", - говорится в сообщении.
Ученые взяли пробы воздуха в 24 точках на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Проводились наблюдения за птицами и морскими млекопитающими. Из поверхностного слоя моря отобрано 50 проб воды для определения содержания трития. На 34 станциях отобрано 45 проб воды большого объема для анализа радионуклидов, в том числе на трех станциях отобраны пробы с подповерхностных горизонтов.
"Анализ экспедиционных материалов позволит дать оценку современного состояния и изменчивости морской среды в Охотском море, изучить структуру и динамику вод в его южной части в осенний период, водообмен моря с океаном, продолжить исследование радиоэкологической обстановки в связи со сливом накопленных загрязненных вод на АЭС "Фукусима-1", - отмечают в ТОИ.
Оператор АЭС компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В текущем финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды.