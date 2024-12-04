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В Петербурге водитель погрузчика погиб после ДТП на овощебазе - РИА Новости, 04.12.2024
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12:59 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/dtp-1987299915.html
В Петербурге водитель погрузчика погиб после ДТП на овощебазе
В Петербурге водитель погрузчика погиб после ДТП на овощебазе - РИА Новости, 04.12.2024
В Петербурге водитель погрузчика погиб после ДТП на овощебазе
Водитель вилочного погрузчика погиб после того, как на него опрокинулась его же машина, столкнувшаяся с "Газелью" на складе овощебазы в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:59
2024-12-04T12:59
происшествия
санкт-петербург
центральная азия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Водитель вилочного погрузчика погиб после того, как на него опрокинулась его же машина, столкнувшаяся с "Газелью" на складе овощебазы в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, инцидент произошел накануне днем на территории складского комплекса овощебазы в поселке Петро-Славянка на Софийской улице. "Тридцатисемилетний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя вилочным погрузчиком "Кара", совершил столкновение с двигавшимся справа автомобилем "Газель 270710" под управлением 45-летнего соотечественника, после чего водитель погрузчика выпал на проезжую часть, где на него опрокинулся его же погрузчик", – говорится в сообщении. Водитель погрузчика скончался на месте происшествия, по факту ДТП проводится проверка.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, центральная азия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Центральная Азия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге водитель погрузчика погиб после ДТП на овощебазе

В Петербурге погрузчик задавил выпавшего из него водителя после ДТП на овощебазе

© Фото : пресс-служба ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП на территории складского комплекса овощебазы в поселке Петро-Славянка в Санкт-Петербурге
На месте ДТП на территории складского комплекса овощебазы в поселке Петро-Славянка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На месте ДТП на территории складского комплекса овощебазы в поселке Петро-Славянка в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Водитель вилочного погрузчика погиб после того, как на него опрокинулась его же машина, столкнувшаяся с "Газелью" на складе овощебазы в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, инцидент произошел накануне днем на территории складского комплекса овощебазы в поселке Петро-Славянка на Софийской улице.
"Тридцатисемилетний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя вилочным погрузчиком "Кара", совершил столкновение с двигавшимся справа автомобилем "Газель 270710" под управлением 45-летнего соотечественника, после чего водитель погрузчика выпал на проезжую часть, где на него опрокинулся его же погрузчик", – говорится в сообщении.
Водитель погрузчика скончался на месте происшествия, по факту ДТП проводится проверка.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЦентральная АзияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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