В Петербурге водитель погрузчика погиб после ДТП на овощебазе
В Петербурге погрузчик задавил выпавшего из него водителя после ДТП на овощебазе
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП на территории складского комплекса овощебазы в поселке Петро-Славянка в Санкт-Петербурге
На месте ДТП на территории складского комплекса овощебазы в поселке Петро-Славянка в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Водитель вилочного погрузчика погиб после того, как на него опрокинулась его же машина, столкнувшаяся с "Газелью" на складе овощебазы в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, инцидент произошел накануне днем на территории складского комплекса овощебазы в поселке Петро-Славянка на Софийской улице.
"Тридцатисемилетний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя вилочным погрузчиком "Кара", совершил столкновение с двигавшимся справа автомобилем "Газель 270710" под управлением 45-летнего соотечественника, после чего водитель погрузчика выпал на проезжую часть, где на него опрокинулся его же погрузчик", – говорится в сообщении.
Водитель погрузчика скончался на месте происшествия, по факту ДТП проводится проверка.