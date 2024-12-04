https://ria.ru/20241204/dtp-1987299915.html

В Петербурге водитель погрузчика погиб после ДТП на овощебазе

В Петербурге водитель погрузчика погиб после ДТП на овощебазе - РИА Новости, 04.12.2024

В Петербурге водитель погрузчика погиб после ДТП на овощебазе

Водитель вилочного погрузчика погиб после того, как на него опрокинулась его же машина, столкнувшаяся с "Газелью" на складе овощебазы в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:59

2024-12-04T12:59

2024-12-04T12:59

происшествия

санкт-петербург

центральная азия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987296470_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9941a04558f13cafa7eb9d76fa8fd14c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Водитель вилочного погрузчика погиб после того, как на него опрокинулась его же машина, столкнувшаяся с "Газелью" на складе овощебазы в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, инцидент произошел накануне днем на территории складского комплекса овощебазы в поселке Петро-Славянка на Софийской улице. "Тридцатисемилетний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя вилочным погрузчиком "Кара", совершил столкновение с двигавшимся справа автомобилем "Газель 270710" под управлением 45-летнего соотечественника, после чего водитель погрузчика выпал на проезжую часть, где на него опрокинулся его же погрузчик", – говорится в сообщении. Водитель погрузчика скончался на месте происшествия, по факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20240616/avariya-1953239649.html

санкт-петербург

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, центральная азия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)