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Российские военные уничтожили пост наблюдения и разведки ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:47 04.12.2024 (обновлено: 21:06 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/dron-1987408187.html
Российские военные уничтожили пост наблюдения и разведки ВСУ под Харьковом
Российские военные уничтожили пост наблюдения и разведки ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 04.12.2024
Российские военные уничтожили пост наблюдения и разведки ВСУ под Харьковом
Российские военнослужащие с помощью боевого дрона уничтожили пост наблюдения и разведки, состоящий из камер на вышке связи, с помощью которых ВСУ осматривали... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:47
2024-12-04T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью боевого дрона уничтожили пост наблюдения и разведки, состоящий из камер на вышке связи, с помощью которых ВСУ осматривали окрестности в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области была обнаружена камера видеонаблюдения ВСУ, размещенная на стационарной вышке связи. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на видеокамеру противника... В результате прямого попадания боевого БпЛА камера видеонаблюдения боевиков ВСУ была уничтожена. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдается точное попадание боевого дрона по вышке связи, на которой была закреплена камера видеонаблюдения ВСУ", - говорится в сообщении. Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения поста наблюдения и разведки ВСУ на вышке связи. С камеры, расположенной на дроне, можно видеть, как он попадает по верхушке вышки.
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987227709.html
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Уничтожение технического поста наблюдения и разведки ВСУ
Уничтожение технического поста наблюдения и разведки ВСУ
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили пост наблюдения и разведки ВСУ под Харьковом

ВС РФ с помощью дрона уничтожили пост наблюдения ВСУ в Харьковской области

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью боевого дрона уничтожили пост наблюдения и разведки, состоящий из камер на вышке связи, с помощью которых ВСУ осматривали окрестности в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области была обнаружена камера видеонаблюдения ВСУ, размещенная на стационарной вышке связи. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на видеокамеру противника... В результате прямого попадания боевого БпЛА камера видеонаблюдения боевиков ВСУ была уничтожена. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдается точное попадание боевого дрона по вышке связи, на которой была закреплена камера видеонаблюдения ВСУ", - говорится в сообщении.
Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения поста наблюдения и разведки ВСУ на вышке связи. С камеры, расположенной на дроне, можно видеть, как он попадает по верхушке вышки.
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