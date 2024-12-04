https://ria.ru/20241204/dron-1987408187.html

Российские военные уничтожили пост наблюдения и разведки ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили пост наблюдения и разведки ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 04.12.2024

Российские военные уничтожили пост наблюдения и разведки ВСУ под Харьковом

Российские военнослужащие с помощью боевого дрона уничтожили пост наблюдения и разведки, состоящий из камер на вышке связи, с помощью которых ВСУ осматривали... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T19:47

2024-12-04T19:47

2024-12-04T21:06

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие с помощью боевого дрона уничтожили пост наблюдения и разведки, состоящий из камер на вышке связи, с помощью которых ВСУ осматривали окрестности в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области была обнаружена камера видеонаблюдения ВСУ, размещенная на стационарной вышке связи. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на видеокамеру противника... В результате прямого попадания боевого БпЛА камера видеонаблюдения боевиков ВСУ была уничтожена. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдается точное попадание боевого дрона по вышке связи, на которой была закреплена камера видеонаблюдения ВСУ", - говорится в сообщении. Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения поста наблюдения и разведки ВСУ на вышке связи. С камеры, расположенной на дроне, можно видеть, как он попадает по верхушке вышки.

https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987227709.html

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Уничтожение технического поста наблюдения и разведки ВСУ Уничтожение технического поста наблюдения и разведки ВСУ 2024-12-04T19:47 true PT0M06S

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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)