https://ria.ru/20241204/doma-1987385508.html

Буддисты призвали не запрещать богослужения в многоквартирных домах

Буддисты призвали не запрещать богослужения в многоквартирных домах - РИА Новости, 04.12.2024

Буддисты призвали не запрещать богослужения в многоквартирных домах

Российские буддисты призвали законодателей не запрещать проведение богослужений в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости глава совета Московской общины... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:43

2024-12-04T17:43

2024-12-04T17:43

религия

религия

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российские буддисты призвали законодателей не запрещать проведение богослужений в многоквартирных домах, рассказал РИА Новости глава совета Московской общины буддистов, советник российского Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов, ссылаясь на декларацию, принятую по итогам III Круглого стола буддистов Москвы. Он отметил, что декларацию приняли представители разных школ и направлений буддизма из Москвы и других регионов России, в том числе Московской общины буддистов, Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ), Буддистской традиционной сангхи России (БТСР), Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха", Ассамблеи буддистов России. "Мы обращаемся к законодательной власти страны, чтобы при рассмотрении внесения изменений в "Закон о свободе совести" учитывали особенности работы традиционных буддийских организаций, не препятствуя их деятельности в нежилых помещениях многоквартирных домов", - сказано в декларации (есть в распоряжении РИА Новости). По словам Вавилова, ожидается, что поправки в закон могут рассмотреть в Госдуме уже в феврале. "В случае принятия закона под его действие попадут буддийские организации, у которых нет своих зданий – то есть, скорее всего, в провинции. Например, у "Карма кагью" (Российская ассоциация буддистов алмазного пути традиции Карма Кагью – ред.) в регионах есть свои центры, они расположены как правило в многоквартирных домах. В случае принятия, эти центры окажутся вне закона", - пояснил он. Как отметил другой участник круглого стола - председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов), буддисты зачастую собираются в жилых домах "из экономии". "Любой религиозной организации хотелось бы иметь отдельное помещение для богослужений, совместных молитв, медитаций. Но такие возможности очень ограничены и религиозные организации вынуждены решать вопрос из экономии - брать в аренду нежилые помещения в жилых домах, а то и использовать жилые помещения. В случае принятия этих поправок (в закон о свободе совести – ред.), многие религиозные организации не смогут продолжить свою деятельность", - сказал РИА Новости глава ЦДУБ. Он добавил, что в Москве землю под храм получить очень сложно, как и найти деньги на строительство, и тот факт, что многие религиозные центры располагаются в жилых домах, показывает нехватку других помещений для этого. "Обеспокоенность жителей, которая привела к идее этих поправок, тоже понятна. Но по действующему законодательству религиозные организации обязаны обеспечить в своих помещениях пожарную, антитеррористическую безопасность. Для этого нужно делать паспорт безопасности - собирается комиссия из представителей МЧС, полиции, ФСБ, Росгвардии, местных властей и так далее. Поэтому риски пожара минимальны. Говоря о криминогенных рисках, считаю, что чем больше людям будут доступны места для исповедания религии, тем лучше будет криминогенная обстановка. Религиозные центры в домах несут намного больше хорошего, чем плохого", - заключил собеседник агентства. Депутаты ГД от фракции "Новые люди" 30 октября внесли законопроект о запрете проведения публичных богослужений религиозных обрядов и церемоний в нежилых помещениях многоквартирных домов. В пояснительной записке сказано, что "скопление … посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности". Авторы отмечают, что особую озабоченность у жителей вызывает "ситуация с безопасностью детей во дворах и детских социальных учреждениях при нахождении рядом с ними большого количества незнакомых людей".

https://ria.ru/20241203/buddizm-1986990142.html

https://ria.ru/20240813/kitaj-1965868387.html

https://ria.ru/20240610/revolyutsiya-1951527956.html

https://ria.ru/20241114/uchenyy-1983701558.html

https://ria.ru/20241030/zakonoproekt-1980945624.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия