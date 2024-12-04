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Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:20 04.12.2024 (обновлено: 22:01 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html
Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара
Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара - РИА Новости, 04.12.2024
Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара
Запрещать и не использовать доллар — это разные вещи, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!". РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:20
2024-12-04T22:01
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
центр международной торговли
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Запрещать и не использовать доллар — это разные вещи, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!".Так он прокомментировал угрозы избранного президента США Дональда Трампа за отказ от американской валюты."Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорил, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же", — пояснил глава государства. В конце ноября новоизбранный глава Белого дома пригрозил странам БРИКС, что введет для них 100-процентные пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом сам Путин ранее заявлял, что говорить об этом пока рано. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html
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экономика, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Центр международной торговли
Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара

Путин после угроз Трампа назвал запрет и неиспользование доллара разными вещами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Запрещать и не использовать доллар — это разные вещи, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Так он прокомментировал угрозы избранного президента США Дональда Трампа за отказ от американской валюты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Рубль упал, а хоронят доллар
2 декабря, 08:00
"Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорил, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же", — пояснил глава государства.
В конце ноября новоизбранный глава Белого дома пригрозил странам БРИКС, что введет для них 100-процентные пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом сам Путин ранее заявлял, что говорить об этом пока рано.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Будущее капитала и капитал будущего".
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Трамп напрасно угрожает БРИКС долларом, как оружием, пишет Bloomberg
2 декабря, 17:17
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампЦентр международной торговли
 
 
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