https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html
Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара
Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара - РИА Новости, 04.12.2024
Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара
Запрещать и не использовать доллар — это разные вещи, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!". РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:20
2024-12-04T17:20
2024-12-04T22:01
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Запрещать и не использовать доллар — это разные вещи, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!".Так он прокомментировал угрозы избранного президента США Дональда Трампа за отказ от американской валюты."Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорил, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же", — пояснил глава государства. В конце ноября новоизбранный глава Белого дома пригрозил странам БРИКС, что введет для них 100-процентные пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом сам Путин ранее заявлял, что говорить об этом пока рано. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Будущее капитала и капитал будущего".
https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, центр международной торговли
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Центр международной торговли
Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара
Путин после угроз Трампа назвал запрет и неиспользование доллара разными вещами
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Запрещать и не использовать доллар — это разные вещи, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Так он прокомментировал угрозы избранного президента США Дональда Трампа за отказ от американской валюты.
"Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорил, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же", — пояснил глава государства.
В конце ноября новоизбранный глава Белого дома пригрозил странам БРИКС, что введет для них 100-процентные пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом сам Путин ранее заявлял, что говорить об этом пока рано.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве
. Его основная тема: "Будущее капитала и капитал будущего".