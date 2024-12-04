https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html

Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара

Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара - РИА Новости, 04.12.2024

Путин прокомментировал угрозы Трампа за отказ от доллара

Запрещать и не использовать доллар — это разные вещи, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!". РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:20

2024-12-04T17:20

2024-12-04T22:01

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

сша

москва

владимир путин

дональд трамп

центр международной торговли

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Запрещать и не использовать доллар — это разные вещи, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовет!".Так он прокомментировал угрозы избранного президента США Дональда Трампа за отказ от американской валюты."Он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорил, что если кто-то будет запрещать использование доллара, ограничивать его, то он будет соответствующим образом реагировать. Это не одно и то же", — пояснил глава государства. В конце ноября новоизбранный глава Белого дома пригрозил странам БРИКС, что введет для них 100-процентные пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом сам Путин ранее заявлял, что говорить об этом пока рано. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема: "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, центр международной торговли