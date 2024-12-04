Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область выделит больше грантов на проекты по ранней помощи детям - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
21:03 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/deti-1987417371.html
Тюменская область выделит больше грантов на проекты по ранней помощи детям
Тюменская область выделит больше грантов на проекты по ранней помощи детям - РИА Новости, 04.12.2024
Тюменская область выделит больше грантов на проекты по ранней помощи детям
Тюменская область увеличит объем грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций для реализации проектов, направленных на раннюю помощь РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:03
2024-12-04T21:03
тюменская область
тюменская область
александр моор
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_206849dffefb7329110581f8675e7f24.jpg
ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Тюменская область увеличит объем грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций для реализации проектов, направленных на раннюю помощь детям-инвалидам, сообщил губернатор Александр Моор. Развитие системы ранней помощи особенным детям обсуждалось в правительстве области на заседании регионального совета по делам людей с ограниченными возможностями здоровья. "Самое распространённое нарушение у детей — речевые патологии. В большинстве случаев они успешно корректируются с помощью специалистов. Но шести учреждений, оказывающих раннюю помощь детям-инвалидам, уже недостаточно. Надо расширять сеть и привлекать к работе социально ориентированные некоммерческие организации. Для этого решено увеличить объём выделяемых грантов", - сообщил Моор в своем Telegram-канале, подводя итоги заседания. На сайте регионального правительства сообщается, что на данный момент в упомянутых губернатором центрах работает в общей сложности 21 специалист, в связи с этим участвовать в реабилитационных программах могут не все нуждающиеся. Эффективной мерой повышения доступности ранней помощи детям с отклонениями в развитии являются электронные сертификаты, которые в регионе введены согласно пилотному федеральному проекту по комплексной реабилитации и абилитации для детей с инвалидностью. Сертификат позволяет родителю выбрать реабилитационный центр для получения услуги. Отмечается, что помимо увеличения объема грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, губернатор поставил задачу увеличить число специалистов, оказывающих раннюю помощь особенным детям.
https://ria.ru/20241129/moor-1986531297.html
https://ria.ru/20241125/sovet-1985669770.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971765515_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0cb9f9012292ea3194f313be1fc33a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, александр моор, дети
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Дети
Тюменская область выделит больше грантов на проекты по ранней помощи детям

Моор: Тюменская область выделит больше грантов на проекты по ранней помощи детям

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Тюменская область увеличит объем грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций для реализации проектов, направленных на раннюю помощь детям-инвалидам, сообщил губернатор Александр Моор.
Развитие системы ранней помощи особенным детям обсуждалось в правительстве области на заседании регионального совета по делам людей с ограниченными возможностями здоровья.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Моор назвал сбалансированным бюджет Тюменской области на 2025 год
29 ноября, 17:32
"Самое распространённое нарушение у детей — речевые патологии. В большинстве случаев они успешно корректируются с помощью специалистов. Но шести учреждений, оказывающих раннюю помощь детям-инвалидам, уже недостаточно. Надо расширять сеть и привлекать к работе социально ориентированные некоммерческие организации. Для этого решено увеличить объём выделяемых грантов", - сообщил Моор в своем Telegram-канале, подводя итоги заседания.
На сайте регионального правительства сообщается, что на данный момент в упомянутых губернатором центрах работает в общей сложности 21 специалист, в связи с этим участвовать в реабилитационных программах могут не все нуждающиеся.
Эффективной мерой повышения доступности ранней помощи детям с отклонениями в развитии являются электронные сертификаты, которые в регионе введены согласно пилотному федеральному проекту по комплексной реабилитации и абилитации для детей с инвалидностью. Сертификат позволяет родителю выбрать реабилитационный центр для получения услуги.
Отмечается, что помимо увеличения объема грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, губернатор поставил задачу увеличить число специалистов, оказывающих раннюю помощь особенным детям.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Совет по улучшению качества жизни создан в Тюменской области
25 ноября, 21:08
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала