https://ria.ru/20241204/deti-1987417371.html

Тюменская область выделит больше грантов на проекты по ранней помощи детям

Тюменская область выделит больше грантов на проекты по ранней помощи детям - РИА Новости, 04.12.2024

Тюменская область выделит больше грантов на проекты по ранней помощи детям

Тюменская область увеличит объем грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций для реализации проектов, направленных на раннюю помощь РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:03

2024-12-04T21:03

2024-12-04T21:03

тюменская область

тюменская область

александр моор

дети

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ТЮМЕНЬ, 4 дек – РИА Новости. Тюменская область увеличит объем грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций для реализации проектов, направленных на раннюю помощь детям-инвалидам, сообщил губернатор Александр Моор. Развитие системы ранней помощи особенным детям обсуждалось в правительстве области на заседании регионального совета по делам людей с ограниченными возможностями здоровья. "Самое распространённое нарушение у детей — речевые патологии. В большинстве случаев они успешно корректируются с помощью специалистов. Но шести учреждений, оказывающих раннюю помощь детям-инвалидам, уже недостаточно. Надо расширять сеть и привлекать к работе социально ориентированные некоммерческие организации. Для этого решено увеличить объём выделяемых грантов", - сообщил Моор в своем Telegram-канале, подводя итоги заседания. На сайте регионального правительства сообщается, что на данный момент в упомянутых губернатором центрах работает в общей сложности 21 специалист, в связи с этим участвовать в реабилитационных программах могут не все нуждающиеся. Эффективной мерой повышения доступности ранней помощи детям с отклонениями в развитии являются электронные сертификаты, которые в регионе введены согласно пилотному федеральному проекту по комплексной реабилитации и абилитации для детей с инвалидностью. Сертификат позволяет родителю выбрать реабилитационный центр для получения услуги. Отмечается, что помимо увеличения объема грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, губернатор поставил задачу увеличить число специалистов, оказывающих раннюю помощь особенным детям.

https://ria.ru/20241129/moor-1986531297.html

https://ria.ru/20241125/sovet-1985669770.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор, дети