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Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида - РИА Новости, 04.12.2024
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Наука
 
03:15 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/cowepc5--1987218012.html
Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида
Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида - РИА Новости, 04.12.2024
Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида
Ученые смогли заранее определить появление упавшего в Якутии астероида и рассчитать траекторию его движения, что поистине уникально, поделился в беседе с... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:15
2024-12-04T03:15
наука
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земля
российская академия наук
уральский федеральный университет
астрономия
астероид
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые смогли заранее определить появление упавшего в Якутии астероида и рассчитать траекторию его движения, что поистине уникально, поделился в беседе с "Известиями" профессор, член комитета по метеоритам РАН, руководитель лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский."Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение", — сказал он.Гроховский добавил, что астероид COWEPC5 не был опасен из-за небольшого размера. По этой же причине не велик шанс, что в кратере удастся найдут его следы. Расчетная скорость небесного тела, согласно расчетам, составила около 15–16 км/с при входе в атмосферу.
https://ria.ru/20241203/mchs-1987184827.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, уральский федеральный университет, астрономия, астероид
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, Уральский федеральный университет, Астрономия, астероид
Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида

Профессор Гроховский назвал успехом предсказанное учеными падение астероида

© Кадр видео из соцсетейАстероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии
Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые смогли заранее определить появление упавшего в Якутии астероида и рассчитать траекторию его движения, что поистине уникально, поделился в беседе с "Известиями" профессор, член комитета по метеоритам РАН, руководитель лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский.
"Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение", — сказал он.
Гроховский добавил, что астероид COWEPC5 не был опасен из-за небольшого размера. По этой же причине не велик шанс, что в кратере удастся найдут его следы. Расчетная скорость небесного тела, согласно расчетам, составила около 15–16 км/с при входе в атмосферу.
Астероид в небе над Якутией - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии
3 декабря, 19:50
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляРоссийская академия наукУральский федеральный университетАстрономияастероид
 
 
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