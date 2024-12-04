https://ria.ru/20241204/cowepc5--1987218012.html
Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида
Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида - РИА Новости, 04.12.2024
Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида
Ученые смогли заранее определить появление упавшего в Якутии астероида и рассчитать траекторию его движения, что поистине уникально, поделился в беседе с... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:15
2024-12-04T03:15
2024-12-04T03:15
наука
космос - риа наука
земля
российская академия наук
уральский федеральный университет
астрономия
астероид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987184997_6:0:710:396_1920x0_80_0_0_0ed5b634ff342ce8f5bd7217f850cfb6.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ученые смогли заранее определить появление упавшего в Якутии астероида и рассчитать траекторию его движения, что поистине уникально, поделился в беседе с "Известиями" профессор, член комитета по метеоритам РАН, руководитель лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский."Телескопы Земли наблюдают очень маленькую часть неба, поэтому то, что этот астероид поймали, является огромной удачей. Траекторию и время падения астрономы рассчитали позднее. Это, в общем, успех, достижение", — сказал он.Гроховский добавил, что астероид COWEPC5 не был опасен из-за небольшого размера. По этой же причине не велик шанс, что в кратере удастся найдут его следы. Расчетная скорость небесного тела, согласно расчетам, составила около 15–16 км/с при входе в атмосферу.
https://ria.ru/20241203/mchs-1987184827.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987184997_94:0:622:396_1920x0_80_0_0_636433b0f962871cdcd9b58902ef5c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, российская академия наук, уральский федеральный университет, астрономия, астероид
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, Уральский федеральный университет, Астрономия, астероид
Ученый РАН указал на особенности упавшего в Якутии астероида
Профессор Гроховский назвал успехом предсказанное учеными падение астероида