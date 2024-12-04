https://ria.ru/20241204/briks-1987387956.html

Путин рассказал о создании цифровой инвестиционной платформы БРИКС

Путин рассказал о создании цифровой инвестиционной платформы БРИКС - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о создании цифровой инвестиционной платформы БРИКС

Президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!" рассказал о процессе создания цифровой инвестиционной платформы БРИКС. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:49

2024-12-04T17:49

2024-12-04T17:49

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

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брикс

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!" рассказал о процессе создания цифровой инвестиционной платформы БРИКС. "Мы в рамках БРИКС предложили партнерам, и в целом это поддержано, создание такой цифровой инвестиционной платформы, частью которой должны быть и расчеты в цифровых единицах", - рассказал Путин. "Мы договорились создать рабочую группу на базе Банка развития БРИКС, она фактически сейчас создается", - отметил он. Президент рассказал, что эта тема обсуждалась на саммите БРИКС в Казани и с представителями Китайской Народной Республики, и Индии, и Бразилии, "со всеми партнерами - все в целом с этим согласны". "Мы хотим создать такую цифровую платформу, которая позволила бы нам инвестировать в перспективные растущие рынки Южной Азии и Африки. Причем делать это таким способом надежным, который был бы защищен от инфляции и позволял бы регуляторам - Центральным банкам, оперативно гибко реагировать на происходящие процессы в нашем объединении", - подчеркнул он. По мнению президента, это достаточно легко создаваемый инструмент, "нужно просто договариваться о направлениях его развития". Путин отметил, что такая платформа была бы интересна как для тех стран, которые будут её создавать, так и для тех, кто будет ей пользоваться. "Развивающиеся рынки Африки и Латинской Америки, и Юго-Восточной Азии нуждаются в этих инвестициях", - подчеркнул он. "Если мы будем находить хорошие, перспективные совместные проекты, вкладывать туда, а потом получать отдачу от работы этих объектов, то этот инструмент будет очень надежным и весьма перспективным. И конечно в этом смысле мы заинтересованы в привлечении самого широкого круга наших друзей и единомышленников", - заключил Путин.

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, африка, россия, казань, владимир путин, брикс, банк "развитие"