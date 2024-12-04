Путин рассказал о создании цифровой инвестиционной платформы БРИКС
Путин: РФ предложила БРИКС создать инвестплатформу с цифровыми расчетами
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!" рассказал о процессе создания цифровой инвестиционной платформы БРИКС.
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
"Мы договорились создать рабочую группу на базе Банка развития БРИКС, она фактически сейчас создается", - отметил он.
"Мы хотим создать такую цифровую платформу, которая позволила бы нам инвестировать в перспективные растущие рынки Южной Азии и Африки. Причем делать это таким способом надежным, который был бы защищен от инфляции и позволял бы регуляторам - Центральным банкам, оперативно гибко реагировать на происходящие процессы в нашем объединении", - подчеркнул он.
По мнению президента, это достаточно легко создаваемый инструмент, "нужно просто договариваться о направлениях его развития".
Путин отметил, что такая платформа была бы интересна как для тех стран, которые будут её создавать, так и для тех, кто будет ей пользоваться. "Развивающиеся рынки Африки и Латинской Америки, и Юго-Восточной Азии нуждаются в этих инвестициях", - подчеркнул он.
"Если мы будем находить хорошие, перспективные совместные проекты, вкладывать туда, а потом получать отдачу от работы этих объектов, то этот инструмент будет очень надежным и весьма перспективным. И конечно в этом смысле мы заинтересованы в привлечении самого широкого круга наших друзей и единомышленников", - заключил Путин.
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07