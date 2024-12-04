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Путин рассказал о создании цифровой инвестиционной платформы БРИКС - РИА Новости, 04.12.2024
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17:49 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/briks-1987387956.html
Путин рассказал о создании цифровой инвестиционной платформы БРИКС
Путин рассказал о создании цифровой инвестиционной платформы БРИКС - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о создании цифровой инвестиционной платформы БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!" рассказал о процессе создания цифровой инвестиционной платформы БРИКС. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:49
2024-12-04T17:49
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
технологии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!" рассказал о процессе создания цифровой инвестиционной платформы БРИКС. "Мы в рамках БРИКС предложили партнерам, и в целом это поддержано, создание такой цифровой инвестиционной платформы, частью которой должны быть и расчеты в цифровых единицах", - рассказал Путин. "Мы договорились создать рабочую группу на базе Банка развития БРИКС, она фактически сейчас создается", - отметил он. Президент рассказал, что эта тема обсуждалась на саммите БРИКС в Казани и с представителями Китайской Народной Республики, и Индии, и Бразилии, "со всеми партнерами - все в целом с этим согласны". "Мы хотим создать такую цифровую платформу, которая позволила бы нам инвестировать в перспективные растущие рынки Южной Азии и Африки. Причем делать это таким способом надежным, который был бы защищен от инфляции и позволял бы регуляторам - Центральным банкам, оперативно гибко реагировать на происходящие процессы в нашем объединении", - подчеркнул он. По мнению президента, это достаточно легко создаваемый инструмент, "нужно просто договариваться о направлениях его развития". Путин отметил, что такая платформа была бы интересна как для тех стран, которые будут её создавать, так и для тех, кто будет ей пользоваться. "Развивающиеся рынки Африки и Латинской Америки, и Юго-Восточной Азии нуждаются в этих инвестициях", - подчеркнул он. "Если мы будем находить хорошие, перспективные совместные проекты, вкладывать туда, а потом получать отдачу от работы этих объектов, то этот инструмент будет очень надежным и весьма перспективным. И конечно в этом смысле мы заинтересованы в привлечении самого широкого круга наших друзей и единомышленников", - заключил Путин.
https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html
https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html
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экономика, технологии, африка, россия, казань, владимир путин, брикс, банк "развитие"
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Технологии, Африка, Россия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Банк "Развитие"
Путин рассказал о создании цифровой инвестиционной платформы БРИКС

Путин: РФ предложила БРИКС создать инвестплатформу с цифровыми расчетами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ "Россия зовет!" рассказал о процессе создания цифровой инвестиционной платформы БРИКС.
"Мы в рамках БРИКС предложили партнерам, и в целом это поддержано, создание такой цифровой инвестиционной платформы, частью которой должны быть и расчеты в цифровых единицах", - рассказал Путин.
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
"Мы договорились создать рабочую группу на базе Банка развития БРИКС, она фактически сейчас создается", - отметил он.
Президент рассказал, что эта тема обсуждалась на саммите БРИКС в Казани и с представителями Китайской Народной Республики, и Индии, и Бразилии, "со всеми партнерами - все в целом с этим согласны".
"Мы хотим создать такую цифровую платформу, которая позволила бы нам инвестировать в перспективные растущие рынки Южной Азии и Африки. Причем делать это таким способом надежным, который был бы защищен от инфляции и позволял бы регуляторам - Центральным банкам, оперативно гибко реагировать на происходящие процессы в нашем объединении", - подчеркнул он.
По мнению президента, это достаточно легко создаваемый инструмент, "нужно просто договариваться о направлениях его развития".
Путин отметил, что такая платформа была бы интересна как для тех стран, которые будут её создавать, так и для тех, кто будет ей пользоваться. "Развивающиеся рынки Африки и Латинской Америки, и Юго-Восточной Азии нуждаются в этих инвестициях", - подчеркнул он.
"Если мы будем находить хорошие, перспективные совместные проекты, вкладывать туда, а потом получать отдачу от работы этих объектов, то этот инструмент будет очень надежным и весьма перспективным. И конечно в этом смысле мы заинтересованы в привлечении самого широкого круга наших друзей и единомышленников", - заключил Путин.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаТехнологииАфрикаРоссияКазаньВладимир ПутинБРИКСБанк "Развитие"
 
 
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