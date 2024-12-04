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Угрозы Трампа в адрес БРИКС ударят по США, считает эксперт - РИА Новости, 04.12.2024
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10:42 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/briks-1987262481.html
Угрозы Трампа в адрес БРИКС ударят по США, считает эксперт
Угрозы Трампа в адрес БРИКС ударят по США, считает эксперт - РИА Новости, 04.12.2024
Угрозы Трампа в адрес БРИКС ударят по США, считает эксперт
Заявление выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что страны БРИКС столкнутся с пошлинами в 100%, если решат отказаться от доллара, грозит... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:42
2024-12-04T10:42
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Заявление выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что страны БРИКС столкнутся с пошлинами в 100%, если решат отказаться от доллара, грозит проблемами с торговлей самим США, считает глава аналитического центра Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава, слова которого приводит издание Indian Express.Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Именно действия Соединенных Штатов подтолкнули многие страны к поиску альтернатив доллару США. У США есть опыт использования своего влияния на глобальные финансовые системы, такие как сеть SWIFT, для введения односторонних санкций. SWIFT необходим для обеспечения безопасности и стандартизации международных финансовых операций. Заблокировав таким странам, как Россия и Иран, доступ к SWIFT, США фактически превратили мировую финансовую инфраструктуру в оружие, вынуждая другие страны искать альтернативные платежные механизмы для продолжения законной торговли", - сказал Шривастава изданию Indian Express. Эксперт отметил, что 100-процентный тариф для стран БРИКС в конечном итоге нанесет ущерб США. "Импорт в США переместится в третьи страны, что потенциально увеличит издержки для американских потребителей, но не вернет рабочие места на производстве в США. США стали менее конкурентоспособными в производстве трудоемких товаров из-за более высоких производственных издержек, и тарифы вряд ли смогут обратить это вспять", - сказал он.
https://ria.ru/20241203/poshliny-1987092289.html
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сша, россия, иран, дональд трамп, владимир путин, брикс, swift, в мире
США, Россия, Иран, Дональд Трамп, Владимир Путин, БРИКС, SWIFT, В мире
Угрозы Трампа в адрес БРИКС ударят по США, считает эксперт

Шривастава: угрозы Трампа странам БРИКС за отказ от доллара ударят по США

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Заявление выигравшего выборы президента США Дональда Трампа о том, что страны БРИКС столкнутся с пошлинами в 100%, если решат отказаться от доллара, грозит проблемами с торговлей самим США, считает глава аналитического центра Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава, слова которого приводит издание Indian Express.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
CBS рассказал, к чему приведет введение США стопроцентных пошлин для БРИКС
3 декабря, 14:25
"Именно действия Соединенных Штатов подтолкнули многие страны к поиску альтернатив доллару США. У США есть опыт использования своего влияния на глобальные финансовые системы, такие как сеть SWIFT, для введения односторонних санкций. SWIFT необходим для обеспечения безопасности и стандартизации международных финансовых операций. Заблокировав таким странам, как Россия и Иран, доступ к SWIFT, США фактически превратили мировую финансовую инфраструктуру в оружие, вынуждая другие страны искать альтернативные платежные механизмы для продолжения законной торговли", - сказал Шривастава изданию Indian Express.
Эксперт отметил, что 100-процентный тариф для стран БРИКС в конечном итоге нанесет ущерб США.
"Импорт в США переместится в третьи страны, что потенциально увеличит издержки для американских потребителей, но не вернет рабочие места на производстве в США. США стали менее конкурентоспособными в производстве трудоемких товаров из-за более высоких производственных издержек, и тарифы вряд ли смогут обратить это вспять", - сказал он.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
WSJ рассказал о последствиях угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС
3 декабря, 20:56
 
СШАРоссияИранДональд ТрампВладимир ПутинБРИКСSWIFTВ мире
 
 
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