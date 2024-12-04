https://ria.ru/20241204/blagoveschensk-1987227866.html

В Благовещенске ребенок провалился в яму с ледяной водой

В Благовещенске ребенок провалился в яму с ледяной водой - РИА Новости, 04.12.2024

В Благовещенске ребенок провалился в яму с ледяной водой

Следователи проводят проверку информации о ребёнке, который по пути в школу в Благовещенске провалился в яму с ледяной водой и простоял там 45 минут, сообщает... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T06:19

2024-12-04T06:19

2024-12-04T06:19

происшествия

благовещенск

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек – РИА Новости. Следователи проводят проверку информации о ребёнке, который по пути в школу в Благовещенске провалился в яму с ледяной водой и простоял там 45 минут, сообщает СУСК Приамурья. "По опубликованной в СМИ информации о том, что по пути в школу ребенок провалился в яму, где простоял 45 минут, следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета по Амурской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Следователи установят личность ребёнка и обстоятельства происшествия. Также будет дана оценка действиям должностных лиц муниципалитета города, ответственных за сферу жилищно-коммунального хозяйства, уточняется в тексте.

https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html

благовещенск

амурская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, благовещенск, амурская область, россия