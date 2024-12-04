https://ria.ru/20241204/berbok-1987237784.html

Бербок выступила с дерзким предложением по Украине

Бербок выступила с дерзким предложением по Украине - РИА Новости, 04.12.2024

Бербок выступила с дерзким предложением по Украине

В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира", — приводит издание ее слова. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:00

2024-12-04T09:00

2024-12-04T12:45

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину для соблюдения возможного прекращения огня, пишет издание Die Welt. "В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира", — приводит издание ее слова. На прошлой неделе новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня. Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".

https://ria.ru/20241204/tramp-1987236504.html

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в мире, анналена бербок, украина, россия, мид германии