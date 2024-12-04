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Бербок выступила с дерзким предложением по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 04.12.2024 (обновлено: 12:45 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/berbok-1987237784.html
Бербок выступила с дерзким предложением по Украине
Бербок выступила с дерзким предложением по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
Бербок выступила с дерзким предложением по Украине
В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира", — приводит издание ее слова. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:00
2024-12-04T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
анналена бербок
украина
россия
мид германии
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину для соблюдения возможного прекращения огня, пишет издание Die Welt. "В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира", — приводит издание ее слова. На прошлой неделе новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня. Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить". Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
https://ria.ru/20241204/tramp-1987236504.html
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в мире, анналена бербок, украина, россия, мид германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анналена Бербок, Украина, Россия, МИД Германии
Бербок выступила с дерзким предложением по Украине

Глава МИД ФРГ Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила отправку немецких войск на Украину для соблюдения возможного прекращения огня, пишет издание Die Welt.

"В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира", — приводит издание ее слова.
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На прошлой неделе новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня.

Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. Согласно данным СМИ, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, целый ряд стран — участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнналена БербокУкраинаРоссияМИД Германии
 
 
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