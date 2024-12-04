https://ria.ru/20241204/belorussiya-1987235327.html

Соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз заработает в 2025 году

Соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз заработает в 2025 году - РИА Новости, 04.12.2024

Соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз заработает в 2025 году

Соглашение Белоруссии и РФ о взаимном признании виз заработает в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:35

2024-12-04T08:35

2024-12-04T10:07

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МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Соглашение Белоруссии и РФ о взаимном признании виз заработает в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук. "Да, можно ожидать", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, ожидается ли начало работы соглашения в 2025 году. Он подчеркнул, что ряд партнеров по СНГ тоже ожидают этого. "В адрес белорусской и российской сторон идут от них обращения о том, чтобы граждане этих стран могли пересекать белорусско-российскую границу. Сейчас пересечение гражданами третьих стран границы России возможно только в международных пунктах пропуска, которых на (сухопутной – ред.) границе с Беларусью нет. Для них единственный легальный вариант – прибывать воздушным транспортом через аэропорты", - пояснил Назарук. Он отметил, что вопрос о подготовке к началу действия соглашения в повестку дня предстоящего 6 декабря в Минске заседания Высшего госсовета Союзного государства не включен. "Но эта тема всегда в фокусе внимания двух стран. Главы государств в любой момент могут поинтересоваться, как идет подготовка к началу практической реализации соглашения", - констатировал замглавы МИД. Он напомнил, что соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам третьих стран, подписано. "Прошло его обсуждение в наших парламентах, законы (о ратификации – ред.) подписаны президентами, то есть правовая база у нас полностью готова. Идет техническая подготовка к началу действия соглашения, а это тоже очень сложный и ответственный процесс. Сейчас осуществляется отладка необходимого оборудования, с помощью которого будет происходить обмен информацией", - рассказал Назарук. Он подчеркнул, что каналы обмена информацией следует обеспечить устойчивостью работы и соответствующей защитой. "Думаю, к юбилею Союзного договора, 8 декабря, все технические процессы будут завершены и в ближайшем времени мы сможем сказать, что система действует и работает", - подчеркнул замминистра. Соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства, было подписано 19 июня 2020 года в Минске. Согласно документу, иностранные граждане и лица без гражданства получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок иностранцев и порядок действий стран, включая обмен информацией. Читайте полный текст интервью Игоря Назарука >>

https://ria.ru/20241204/belorussiya-1987231326.html

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