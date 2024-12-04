https://ria.ru/20241204/beglov-1987415767.html

Беглов: Петербург поддерживает развитие морского технического университета

Беглов: Петербург поддерживает развитие морского технического университета - РИА Новости, 04.12.2024

Беглов: Петербург поддерживает развитие морского технического университета

Власти Санкт-Петербурга готовы поддержать инициативы по развитию образовательной и спортивной инфраструктуры Санкт-Петербургского государственного морского... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:45

2024-12-04T20:45

2024-12-04T20:45

санкт-петербург

россия

александр беглов

николай патрушев

санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга готовы поддержать инициативы по развитию образовательной и спортивной инфраструктуры Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов и помощник президента РФ Николай Патрушев проверили ход строительства инфраструктурных объектов для Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. "Мы сегодня осмотрели пять новых объектов, которые строятся за счет федерального бюджета. Они обеспечат студентам новое качество учёбы и жизни. В следующем году откроются новое общежитие и новый научно-производственный комплекс. К введённому в 2020 году крупному спортивному комплексу с бассейном и волейбольной ареной добавятся Ледовая арена и Центр единоборств. Город готов поддержать все начинания и инициативы по развитию университета", - сказал Беглов. Он отметил, что подготовка кадров – важнейшая задача, которую поставил президент РФ. "Сегодня мы нацелены на развитие непрерывного профессионального образования – от школьных инженерных классов до колледжей и вузов", - сказал губернатор. Сообщается, что в настоящее время в школах города уже создано 14 инженерных классов по профилю "судостроение". В прошлом году в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в Петербурге создан образовательно-производственный кластер "Судостроение". В его составе четыре колледжа. В этом году прием составит 700 человек, в следующем году добавится еще 450 мест. Базовыми учреждениями кластера являются колледж судостроения и прикладных технологий, Невский колледж имени Неболсина, Морская техническая академия имени адмирала Сенявина и Петровский колледж. Губернатор отметил, что в настоящее время 17 вузов Петербурга готовят порядка 27 тысяч специалистов по различным направлениям кораблестроения. "Флагманом этой работы всегда был Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Благодаря созданной системе подготовки специалистов Петербург укрепляет статус центра отечественного судостроения. Эта отрасль стала основой промышленной мощи города. Сегодня в Петербурге работают порядка 40 организаций судостроительной отрасли, на которых трудятся свыше 60 тысяч человек", - сказал Беглов. Губернатор поблагодарил Патрушева – выпускника Ленинградского кораблестроительного института – за инициативы по развитию вуза, строительству инфраструктурных и образовательных объектов. СПбГМТУ – один из четырех петербургских вузов, на базе которых по решению президента РФ создаются инновационные научно-технологические центры (технологические долины).

https://ria.ru/20241203/uchastnik-1987187090.html

https://ria.ru/20241129/beglov-1986476131.html

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санкт-петербург, россия, александр беглов, николай патрушев, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)