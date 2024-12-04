https://ria.ru/20241204/beglov-1987415767.html
Беглов: Петербург поддерживает развитие морского технического университета
Беглов: Петербург поддерживает развитие морского технического университета - РИА Новости, 04.12.2024
Беглов: Петербург поддерживает развитие морского технического университета
Власти Санкт-Петербурга готовы поддержать инициативы по развитию образовательной и спортивной инфраструктуры Санкт-Петербургского государственного морского... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:45
2024-12-04T20:45
2024-12-04T20:45
санкт-петербург
россия
александр беглов
николай патрушев
санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950132386_0:147:3116:1900_1920x0_80_0_0_a2c276108b8f2bf67546db70a2cec6b2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга готовы поддержать инициативы по развитию образовательной и спортивной инфраструктуры Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов и помощник президента РФ Николай Патрушев проверили ход строительства инфраструктурных объектов для Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. "Мы сегодня осмотрели пять новых объектов, которые строятся за счет федерального бюджета. Они обеспечат студентам новое качество учёбы и жизни. В следующем году откроются новое общежитие и новый научно-производственный комплекс. К введённому в 2020 году крупному спортивному комплексу с бассейном и волейбольной ареной добавятся Ледовая арена и Центр единоборств. Город готов поддержать все начинания и инициативы по развитию университета", - сказал Беглов. Он отметил, что подготовка кадров – важнейшая задача, которую поставил президент РФ. "Сегодня мы нацелены на развитие непрерывного профессионального образования – от школьных инженерных классов до колледжей и вузов", - сказал губернатор. Сообщается, что в настоящее время в школах города уже создано 14 инженерных классов по профилю "судостроение". В прошлом году в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в Петербурге создан образовательно-производственный кластер "Судостроение". В его составе четыре колледжа. В этом году прием составит 700 человек, в следующем году добавится еще 450 мест. Базовыми учреждениями кластера являются колледж судостроения и прикладных технологий, Невский колледж имени Неболсина, Морская техническая академия имени адмирала Сенявина и Петровский колледж. Губернатор отметил, что в настоящее время 17 вузов Петербурга готовят порядка 27 тысяч специалистов по различным направлениям кораблестроения. "Флагманом этой работы всегда был Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Благодаря созданной системе подготовки специалистов Петербург укрепляет статус центра отечественного судостроения. Эта отрасль стала основой промышленной мощи города. Сегодня в Петербурге работают порядка 40 организаций судостроительной отрасли, на которых трудятся свыше 60 тысяч человек", - сказал Беглов. Губернатор поблагодарил Патрушева – выпускника Ленинградского кораблестроительного института – за инициативы по развитию вуза, строительству инфраструктурных и образовательных объектов. СПбГМТУ – один из четырех петербургских вузов, на базе которых по решению президента РФ создаются инновационные научно-технологические центры (технологические долины).
https://ria.ru/20241203/uchastnik-1987187090.html
https://ria.ru/20241129/beglov-1986476131.html
https://ria.ru/20241128/beglov-1986298859.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950132386_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_75fbdba9fd0239b9aeb17c7e49b1e8b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, александр беглов, николай патрушев, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Николай Патрушев, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ)
Беглов: Петербург поддерживает развитие морского технического университета
Беглов: Петербург готов поддержать развитие морского технического университета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга готовы поддержать инициативы по развитию образовательной и спортивной инфраструктуры Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов
и помощник президента РФ Николай Патрушев
проверили ход строительства инфраструктурных объектов для Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
"Мы сегодня осмотрели пять новых объектов, которые строятся за счет федерального бюджета. Они обеспечат студентам новое качество учёбы и жизни. В следующем году откроются новое общежитие и новый научно-производственный комплекс. К введённому в 2020 году крупному спортивному комплексу с бассейном и волейбольной ареной добавятся Ледовая арена и Центр единоборств. Город готов поддержать все начинания и инициативы по развитию университета", - сказал Беглов.
Он отметил, что подготовка кадров – важнейшая задача, которую поставил президент РФ.
"Сегодня мы нацелены на развитие непрерывного профессионального образования – от школьных инженерных классов до колледжей и вузов", - сказал губернатор.
Сообщается, что в настоящее время в школах города уже создано 14 инженерных классов по профилю "судостроение". В прошлом году в рамках федерального проекта "Профессионалитет" в Петербурге
создан образовательно-производственный кластер "Судостроение". В его составе четыре колледжа. В этом году прием составит 700 человек, в следующем году добавится еще 450 мест.
Базовыми учреждениями кластера являются колледж судостроения и прикладных технологий, Невский колледж имени Неболсина, Морская техническая академия имени адмирала Сенявина и Петровский колледж.
Губернатор отметил, что в настоящее время 17 вузов Петербурга готовят порядка 27 тысяч специалистов по различным направлениям кораблестроения.
"Флагманом этой работы всегда был Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Благодаря созданной системе подготовки специалистов Петербург укрепляет статус центра отечественного судостроения. Эта отрасль стала основой промышленной мощи города. Сегодня в Петербурге работают порядка 40 организаций судостроительной отрасли, на которых трудятся свыше 60 тысяч человек", - сказал Беглов.
Губернатор поблагодарил Патрушева – выпускника Ленинградского кораблестроительного института – за инициативы по развитию вуза, строительству инфраструктурных и образовательных объектов.
СПбГМТУ – один из четырех петербургских вузов, на базе которых по решению президента РФ создаются инновационные научно-технологические центры (технологические долины).