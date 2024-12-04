https://ria.ru/20241204/bayden-1987229104.html

"Спасибо, Джо". Стало известно об очередной выходке Хантера Байдена

"Спасибо, Джо". Стало известно об очередной выходке Хантера Байдена - РИА Новости, 04.12.2024

"Спасибо, Джо". Стало известно об очередной выходке Хантера Байдена

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер оставил непогашенной задолженность за аренду жилья, сообщил в соцсети Х управляющий фонда Sequoia Шон... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T06:57

2024-12-04T06:57

2024-12-04T16:33

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер оставил непогашенной задолженность за аренду жилья, сообщил в соцсети Х управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр, которому должен Байден-младший. "Так что же будет с 300 тысячами долларов, которые Хантер Байден задолжал моей семье за 2019-2020 годы? Теперь он помилован? Ну спасибо, Джо", — саркастично написал он.Отвечая на вопросы пользователей в комментариях, Магуайр добавил, что Хантер предлагал расплатиться якобы предметом искусства, но на самом деле он не имеет никакой ценности и годен разве что для отмывания денег. Помимо прочего, Хантер, сняв жилье, сменил замки в дверях, добавил арендодатель."Он сменил замки и привлек Секретную службу. У нас не было доступа к собственности", — пожаловался Магуайр. Первого декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Избранный президент Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.Миллиардер Илон Маск также раскритиковал решение Байдена помиловать Хантера, заявив, что это ставит под сомнение целостность Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20241204/geyts-1987219733.html

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в мире, сша, джо байден, хантер байден, дональд трамп, долги, аренда