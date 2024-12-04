https://ria.ru/20241204/bassejn-1987422090.html

Собянин рассказал, что будет в "Олимпийском" после реконструкции

Собянин рассказал, что будет в "Олимпийском" после реконструкции - РИА Новости, 04.12.2024

Собянин рассказал, что будет в "Олимпийском" после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после реконструкции в "Олимпийском" будет бассейн с дорожками длиною 50 метров. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:56

2024-12-04T21:56

2024-12-04T21:56

спорт

олимпийские игры

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после реконструкции в "Олимпийском" будет бассейн с дорожками длиною 50 метров. До реконструкции в спорткомплексе "Олимпийский" находились две ванны плавательных бассейнов длиной 50 метров. Именно в 50-метровом бассейне проводятся соревнования по плаванию на Олимпийских играх. "Бассейн тоже будет", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24", отвечая на вопрос о том, будет ли на территории спорткомплекса "Олимпийский" 50-метровый бассейн после реконструкции. В рамках реконструкции спорткомплекс "Олимпийский" планируется создание водного комплекса, где разместят плавательный дорожки, прыжковый бассейн, а также аквапарк и терминальный комплекс.

https://rsport.ria.ru/20240804/sobyanin-1963958865.html

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спорт, олимпийские игры, москва, сергей собянин