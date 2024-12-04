https://ria.ru/20241204/arest-1987236267.html

Снимавшего репортаж в Курской области гражданина Германии заочно арестовали

Снимавшего репортаж в Курской области гражданина Германии заочно арестовали - РИА Новости, 04.12.2024

Снимавшего репортаж в Курской области гражданина Германии заочно арестовали

Курский суд заочно арестовал гражданина Германии, который незаконно пересёк границу РФ для съёмки репортажа, сообщила пресс-служба судебной системы Курской... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:42

2024-12-04T08:42

2024-12-04T08:43

безопасность

специальная военная операция на украине

россия

курская область

германия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КУРСК, 4 дек - РИА Новости. Курский суд заочно арестовал гражданина Германии, который незаконно пересёк границу РФ для съёмки репортажа, сообщила пресс-служба судебной системы Курской области."Рассмотрено ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении Коннолли Николаса Симона, объявленного в федеральный, межгосударственный и международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)", - сообщили в пресс-службе суда.

https://ria.ru/20241024/arest-1979864044.html

россия

курская область

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безопасность, россия, курская область, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)