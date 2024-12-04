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Снимавшего репортаж в Курской области гражданина Германии заочно арестовали - РИА Новости, 04.12.2024
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08:42 04.12.2024 (обновлено: 08:43 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/arest-1987236267.html
Снимавшего репортаж в Курской области гражданина Германии заочно арестовали
Снимавшего репортаж в Курской области гражданина Германии заочно арестовали - РИА Новости, 04.12.2024
Снимавшего репортаж в Курской области гражданина Германии заочно арестовали
Курский суд заочно арестовал гражданина Германии, который незаконно пересёк границу РФ для съёмки репортажа, сообщила пресс-служба судебной системы Курской... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:42
2024-12-04T08:43
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
курская область
германия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КУРСК, 4 дек - РИА Новости. Курский суд заочно арестовал гражданина Германии, который незаконно пересёк границу РФ для съёмки репортажа, сообщила пресс-служба судебной системы Курской области."Рассмотрено ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении Коннолли Николаса Симона, объявленного в федеральный, межгосударственный и международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)", - сообщили в пресс-службе суда.
https://ria.ru/20241024/arest-1979864044.html
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безопасность, россия, курская область, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Германия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Снимавшего репортаж в Курской области гражданина Германии заочно арестовали

Суд заочно арестовал гражданина Германии, снимавшего репортаж в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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КУРСК, 4 дек - РИА Новости. Курский суд заочно арестовал гражданина Германии, который незаконно пересёк границу РФ для съёмки репортажа, сообщила пресс-служба судебной системы Курской области.
"Рассмотрено ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении Коннолли Николаса Симона, объявленного в федеральный, межгосударственный и международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)", - сообщили в пресс-службе суда.
Румынский журналист Мирча Барбу - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Курской области заочно арестовали румынского журналиста
24 октября, 17:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьГерманияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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