ЮНИСЕФ сообщила о проблемах с водой у более 4,7 миллиона жителей Алеппо
ЮНИСЕФ: более 4,7 миллиона жителей Алеппо сталкиваются с полным отключением воды
© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
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ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. Более 4,7 миллиона жителей провинции Алеппо, половина из которых дети, сталкиваются с полным отключением воды, что значительно увеличивает риск заболеваний, заявил РИА Новости официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Аммар Аммар.
"В мухафазе Алеппо все население - более 4,7 миллиона человек, половина из которых дети, - сталкивается с полным отключением воды, что значительно увеличивает риск заболеваний, передающихся через воду, для детей и их семей", - сказал он.
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Аммар добавил, что ведется координация работ по ремонту водопроводной станции Аль-Хафсе в восточной части Алеппо, которая питает насосную станцию Сулиман Аль-Халаби. Но этим ремонтным работам серьезно мешают боевые действий.
"ЮНИСЕФ призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия, соблюдать международное гуманитарное право и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц, особенно детей. Крайне важно, чтобы гуманитарным работникам был предоставлен быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ для оказания жизненно важных услуг и поддержки людям, пострадавшим от этого конфликта", - подчеркнул представитель организации.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России