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ЮНИСЕФ сообщила о проблемах с водой у более 4,7 миллиона жителей Алеппо - РИА Новости, 04.12.2024
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13:57 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/aleppo-1987320120.html
ЮНИСЕФ сообщила о проблемах с водой у более 4,7 миллиона жителей Алеппо
ЮНИСЕФ сообщила о проблемах с водой у более 4,7 миллиона жителей Алеппо - РИА Новости, 04.12.2024
ЮНИСЕФ сообщила о проблемах с водой у более 4,7 миллиона жителей Алеппо
Более 4,7 миллиона жителей провинции Алеппо, половина из которых дети, сталкиваются с полным отключением воды, что значительно увеличивает риск заболеваний,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:57
2024-12-04T13:57
в мире
алеппо
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россия
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ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. Более 4,7 миллиона жителей провинции Алеппо, половина из которых дети, сталкиваются с полным отключением воды, что значительно увеличивает риск заболеваний, заявил РИА Новости официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Аммар Аммар. "В мухафазе Алеппо все население - более 4,7 миллиона человек, половина из которых дети, - сталкивается с полным отключением воды, что значительно увеличивает риск заболеваний, передающихся через воду, для детей и их семей", - сказал он. Аммар добавил, что ведется координация работ по ремонту водопроводной станции Аль-Хафсе в восточной части Алеппо, которая питает насосную станцию Сулиман Аль-Халаби. Но этим ремонтным работам серьезно мешают боевые действий. "ЮНИСЕФ призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия, соблюдать международное гуманитарное право и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц, особенно детей. Крайне важно, чтобы гуманитарным работникам был предоставлен быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ для оказания жизненно важных услуг и поддержки людям, пострадавшим от этого конфликта", - подчеркнул представитель организации. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
https://ria.ru/20241204/siriya-1987309877.html
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алеппо
хама (мухафаза)
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в мире, алеппо, хама (мухафаза), россия, юнисеф, оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Хама (мухафаза), Россия, ЮНИСЕФ, ООН, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ЮНИСЕФ сообщила о проблемах с водой у более 4,7 миллиона жителей Алеппо

ЮНИСЕФ: более 4,7 миллиона жителей Алеппо сталкиваются с полным отключением воды

© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Логотип ЮНИСЕФ. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. Более 4,7 миллиона жителей провинции Алеппо, половина из которых дети, сталкиваются с полным отключением воды, что значительно увеличивает риск заболеваний, заявил РИА Новости официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Аммар Аммар.
"В мухафазе Алеппо все население - более 4,7 миллиона человек, половина из которых дети, - сталкивается с полным отключением воды, что значительно увеличивает риск заболеваний, передающихся через воду, для детей и их семей", - сказал он.
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Аммар добавил, что ведется координация работ по ремонту водопроводной станции Аль-Хафсе в восточной части Алеппо, которая питает насосную станцию Сулиман Аль-Халаби. Но этим ремонтным работам серьезно мешают боевые действий.
"ЮНИСЕФ призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия, соблюдать международное гуманитарное право и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц, особенно детей. Крайне важно, чтобы гуманитарным работникам был предоставлен быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ для оказания жизненно важных услуг и поддержки людям, пострадавшим от этого конфликта", - подчеркнул представитель организации.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
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Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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В миреАлеппоХама (мухафаза)РоссияЮНИСЕФООНВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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