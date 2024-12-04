https://ria.ru/20241204/aleppo-1987320120.html

ЮНИСЕФ сообщила о проблемах с водой у более 4,7 миллиона жителей Алеппо

ЮНИСЕФ сообщила о проблемах с водой у более 4,7 миллиона жителей Алеппо - РИА Новости, 04.12.2024

ЮНИСЕФ сообщила о проблемах с водой у более 4,7 миллиона жителей Алеппо

Более 4,7 миллиона жителей провинции Алеппо, половина из которых дети, сталкиваются с полным отключением воды, что значительно увеличивает риск заболеваний,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:57

2024-12-04T13:57

2024-12-04T13:57

в мире

алеппо

хама (мухафаза)

россия

юнисеф

оон

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. Более 4,7 миллиона жителей провинции Алеппо, половина из которых дети, сталкиваются с полным отключением воды, что значительно увеличивает риск заболеваний, заявил РИА Новости официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Аммар Аммар. "В мухафазе Алеппо все население - более 4,7 миллиона человек, половина из которых дети, - сталкивается с полным отключением воды, что значительно увеличивает риск заболеваний, передающихся через воду, для детей и их семей", - сказал он. Аммар добавил, что ведется координация работ по ремонту водопроводной станции Аль-Хафсе в восточной части Алеппо, которая питает насосную станцию Сулиман Аль-Халаби. Но этим ремонтным работам серьезно мешают боевые действий. "ЮНИСЕФ призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия, соблюдать международное гуманитарное право и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц, особенно детей. Крайне важно, чтобы гуманитарным работникам был предоставлен быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ для оказания жизненно важных услуг и поддержки людям, пострадавшим от этого конфликта", - подчеркнул представитель организации. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

https://ria.ru/20241204/siriya-1987309877.html

https://ria.ru/20241204/siriya-1987216673.html

алеппо

хама (мухафаза)

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алеппо, хама (мухафаза), россия, юнисеф, оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024