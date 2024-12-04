https://ria.ru/20241204/afgan-1987316092.html
ЕС раскритиковал новое решение афганских властей в отношении девушек
ЕС раскритиковал новое решение афганских властей в отношении девушек - РИА Новости, 04.12.2024
ЕС раскритиковал новое решение афганских властей в отношении девушек
Европейский союз раскритиковал решение афганских властей запретить девушкам посещать высшие и средние медицинские учебные заведения, назвав этот шаг вопиющим... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:05
2024-12-04T14:05
2024-12-04T14:05
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейский союз раскритиковал решение афганских властей запретить девушкам посещать высшие и средние медицинские учебные заведения, назвав этот шаг вопиющим нарушением прав человека и неоправданным посягательством на доступ женщин к образованию. "Движение "Талибан"* приказало всем частным и государственным учебным заведениям в Афганистане приостановить медицинское образование для женщин и девочек. Это решение представляет собой очередное вопиющее нарушение основных прав человека и неоправданное посягательство на доступ женщин к образованию в Афганистане", - говорится в официальном заявлении секретариата верховного представителя ЕС по иностранным делам. Участие женщин в образовании и трудовой деятельности - это не просто вопрос равенства, это необходимо для самодостаточности, развития и процветания любой нации, отмечается в сообщении. "Европейский Союз выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с этим решением и его далеко идущими последствиями, включая углубление гуманитарного кризиса в Афганистане и усугубление страданий его народа", - заявили в секретариате. "Мы настоятельно призываем движение "Талибан"* прекратить эту дискриминационную политику и выполнить свои обязательства по международному праву, включая обеспечение равного доступа к образованию и базовому медицинскому обслуживанию для всех афганцев", - говорится в заявлении. Накануне верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада своим указом запретил девушкам посещение высших и средних медицинских учебных заведений, сообщил местный новостной портал Tolo news. В сообщении информпортала отмечалось, что министерство здравоохранения Афганистана сообщило чиновникам медицинских учреждений, что девочкам больше не разрешается учиться в этих заведениях. Ранее, несмотря на закрытие университетов и школ для девочек, они продолжали учиться в ряде медицинских заведений, обучаясь профессиям акушера, фармацевта, лаборанта, физиотерапевта, дерматолога, а также сестринскому делу и протезированию зубов.*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html
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в мире, афганистан, хайбатулла ахундзада, оон, евросоюз, талибан
В мире, Афганистан, Хайбатулла Ахундзада, ООН, Евросоюз, Талибан
ЕС раскритиковал новое решение афганских властей в отношении девушек
ЕС осудил запрет на получение медицинского образования афганскими девушками
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейский союз раскритиковал решение афганских властей запретить девушкам посещать высшие и средние медицинские учебные заведения, назвав этот шаг вопиющим нарушением прав человека и неоправданным посягательством на доступ женщин к образованию.
"Движение "Талибан"* приказало всем частным и государственным учебным заведениям в Афганистане
приостановить медицинское образование для женщин и девочек. Это решение представляет собой очередное вопиющее нарушение основных прав человека и неоправданное посягательство на доступ женщин к образованию в Афганистане", - говорится в официальном заявлении секретариата верховного представителя ЕС
по иностранным делам.
Участие женщин в образовании и трудовой деятельности - это не просто вопрос равенства, это необходимо для самодостаточности, развития и процветания любой нации, отмечается в сообщении. "Европейский Союз выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с этим решением и его далеко идущими последствиями, включая углубление гуманитарного кризиса в Афганистане и усугубление страданий его народа", - заявили в секретариате.
"Мы настоятельно призываем движение "Талибан
"* прекратить эту дискриминационную политику и выполнить свои обязательства по международному праву, включая обеспечение равного доступа к образованию и базовому медицинскому обслуживанию для всех афганцев", - говорится в заявлении.
Накануне верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада
своим указом запретил девушкам посещение высших и средних медицинских учебных заведений, сообщил местный новостной портал Tolo news. В сообщении информпортала отмечалось, что министерство здравоохранения Афганистана сообщило чиновникам медицинских учреждений, что девочкам больше не разрешается учиться в этих заведениях.
Ранее, несмотря на закрытие университетов и школ для девочек, они продолжали учиться в ряде медицинских заведений, обучаясь профессиям акушера, фармацевта, лаборанта, физиотерапевта, дерматолога, а также сестринскому делу и протезированию зубов.
*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.