https://ria.ru/20241204/afgan-1987316092.html

ЕС раскритиковал новое решение афганских властей в отношении девушек

ЕС раскритиковал новое решение афганских властей в отношении девушек - РИА Новости, 04.12.2024

ЕС раскритиковал новое решение афганских властей в отношении девушек

Европейский союз раскритиковал решение афганских властей запретить девушкам посещать высшие и средние медицинские учебные заведения, назвав этот шаг вопиющим... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:05

2024-12-04T14:05

2024-12-04T14:05

в мире

афганистан

хайбатулла ахундзада

оон

евросоюз

талибан

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейский союз раскритиковал решение афганских властей запретить девушкам посещать высшие и средние медицинские учебные заведения, назвав этот шаг вопиющим нарушением прав человека и неоправданным посягательством на доступ женщин к образованию. "Движение "Талибан"* приказало всем частным и государственным учебным заведениям в Афганистане приостановить медицинское образование для женщин и девочек. Это решение представляет собой очередное вопиющее нарушение основных прав человека и неоправданное посягательство на доступ женщин к образованию в Афганистане", - говорится в официальном заявлении секретариата верховного представителя ЕС по иностранным делам. Участие женщин в образовании и трудовой деятельности - это не просто вопрос равенства, это необходимо для самодостаточности, развития и процветания любой нации, отмечается в сообщении. "Европейский Союз выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с этим решением и его далеко идущими последствиями, включая углубление гуманитарного кризиса в Афганистане и усугубление страданий его народа", - заявили в секретариате. "Мы настоятельно призываем движение "Талибан"* прекратить эту дискриминационную политику и выполнить свои обязательства по международному праву, включая обеспечение равного доступа к образованию и базовому медицинскому обслуживанию для всех афганцев", - говорится в заявлении. Накануне верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада своим указом запретил девушкам посещение высших и средних медицинских учебных заведений, сообщил местный новостной портал Tolo news. В сообщении информпортала отмечалось, что министерство здравоохранения Афганистана сообщило чиновникам медицинских учреждений, что девочкам больше не разрешается учиться в этих заведениях. Ранее, несмотря на закрытие университетов и школ для девочек, они продолжали учиться в ряде медицинских заведений, обучаясь профессиям акушера, фармацевта, лаборанта, физиотерапевта, дерматолога, а также сестринскому делу и протезированию зубов.*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html

https://ria.ru/20241019/afganistan-1978898494.html

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в мире, афганистан, хайбатулла ахундзада, оон, евросоюз, талибан