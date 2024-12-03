https://ria.ru/20241203/volk-1987200381.html

В Европе понижают охранный статус волков после убийства пони фон дер Ляйен

В Европе понижают охранный статус волков после убийства пони фон дер Ляйен - РИА Новости, 03.12.2024

В Европе понижают охранный статус волков после убийства пони фон дер Ляйен

В Европе понизили охранный статус волков из-за роста их численности и воздействия на животноводство и сельское хозяйство, об этом сообщает Reuters. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T22:06

2024-12-03T22:06

2024-12-03T22:37

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Европе понизили охранный статус волков из-за роста их численности и воздействия на животноводство и сельское хозяйство, об этом сообщает Reuters."С 7 марта статус волков будет понижен со "строго охраняемого" до "охраняемого" в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе", — говорится в тексте.Отмечается, что соответствующее решение поддержало при голосовании большинство европейских стран."Важная новость для наших сельских общин и фермеров. Нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания.В начале сентября 2022 года ее любимую пони по кличке Долли растерзал волк. Как сообщали СМИ, в декабре прошлого года ЕК предложила ограничить защищенность волков от охоты и отлова. Тогда эта инициатива вызвала осуждение представителей экологических организаций.

https://ria.ru/20240620/autopsiya-1954345037.html

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в мире, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия