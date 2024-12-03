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В Европе понижают охранный статус волков после убийства пони фон дер Ляйен - РИА Новости, 03.12.2024
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22:06 03.12.2024 (обновлено: 22:37 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/volk-1987200381.html
В Европе понижают охранный статус волков после убийства пони фон дер Ляйен
В Европе понижают охранный статус волков после убийства пони фон дер Ляйен - РИА Новости, 03.12.2024
В Европе понижают охранный статус волков после убийства пони фон дер Ляйен
В Европе понизили охранный статус волков из-за роста их численности и воздействия на животноводство и сельское хозяйство, об этом сообщает Reuters. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:06
2024-12-03T22:37
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Европе понизили охранный статус волков из-за роста их численности и воздействия на животноводство и сельское хозяйство, об этом сообщает Reuters."С 7 марта статус волков будет понижен со "строго охраняемого" до "охраняемого" в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе", — говорится в тексте.Отмечается, что соответствующее решение поддержало при голосовании большинство европейских стран."Важная новость для наших сельских общин и фермеров. Нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания.В начале сентября 2022 года ее любимую пони по кличке Долли растерзал волк. Как сообщали СМИ, в декабре прошлого года ЕК предложила ограничить защищенность волков от охоты и отлова. Тогда эта инициатива вызвала осуждение представителей экологических организаций.
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в мире, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
В Европе понижают охранный статус волков после убийства пони фон дер Ляйен

В Европе понижают статус волков после убийства любимой пони фон дер Ляйен

© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.comВолки в зимнем лесу
Волки в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.com
Волки в зимнем лесу. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Европе понизили охранный статус волков из-за роста их численности и воздействия на животноводство и сельское хозяйство, об этом сообщает Reuters.
"С 7 марта статус волков будет понижен со "строго охраняемого" до "охраняемого" в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе", — говорится в тексте.
Скриншот публикации Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети
Скриншот публикации Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Скриншот публикации Урсулы фон дер Ляйен в социальной сети
Отмечается, что соответствующее решение поддержало при голосовании большинство европейских стран.
"Важная новость для наших сельских общин и фермеров. Нам нужен сбалансированный подход между сохранением дикой природы и защитой наших средств к существованию", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания.
В начале сентября 2022 года ее любимую пони по кличке Долли растерзал волк. Как сообщали СМИ, в декабре прошлого года ЕК предложила ограничить защищенность волков от охоты и отлова. Тогда эта инициатива вызвала осуждение представителей экологических организаций.
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