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Наемники ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/ukraina-1987006898.html
Наемники ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил Марочко
Наемники ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.12.2024
Наемники ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил Марочко
Наемники Киева в рядах ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T07:21
2024-12-03T07:21
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Наемники Киева в рядах ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "По поступающим данным, сразу в нескольких пунктах временной дислокации (ПВД) националистических интернациональных подразделений вооруженных формирований Украины, дислоцирующихся в Харькове, отмечены мероприятия по вывозу материально-технических средств, оружия и боеприпасов, а также личного имущества. Для перевозки крупногабаритных грузов наемники используют в том числе гражданские грузовые автомобили", - сообщил Марочко. Он уточнил, что места базирования наемники покидают в ночное время небольшими смешанными колонами по 3-5 автомобилей.
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харьков
киев
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в мире, харьков, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Наемники ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил Марочко

Марочко: украинские наемники в Харькове вывозят имущество, оружие и боеприпасы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Наемники Киева в рядах ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
"По поступающим данным, сразу в нескольких пунктах временной дислокации (ПВД) националистических интернациональных подразделений вооруженных формирований Украины, дислоцирующихся в Харькове, отмечены мероприятия по вывозу материально-технических средств, оружия и боеприпасов, а также личного имущества. Для перевозки крупногабаритных грузов наемники используют в том числе гражданские грузовые автомобили", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что места базирования наемники покидают в ночное время небольшими смешанными колонами по 3-5 автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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