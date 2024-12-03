https://ria.ru/20241203/ukraina-1987006898.html

Наемники ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил Марочко

Наемники ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.12.2024

Наемники ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил Марочко

Наемники Киева в рядах ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T07:21

2024-12-03T07:21

2024-12-03T07:21

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Наемники Киева в рядах ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "По поступающим данным, сразу в нескольких пунктах временной дислокации (ПВД) националистических интернациональных подразделений вооруженных формирований Украины, дислоцирующихся в Харькове, отмечены мероприятия по вывозу материально-технических средств, оружия и боеприпасов, а также личного имущества. Для перевозки крупногабаритных грузов наемники используют в том числе гражданские грузовые автомобили", - сообщил Марочко. Он уточнил, что места базирования наемники покидают в ночное время небольшими смешанными колонами по 3-5 автомобилей.

https://ria.ru/20241129/minoborony-1986467906.html

харьков

киев

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины