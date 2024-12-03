https://ria.ru/20241203/ukraina-1987006898.html
Наемники ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил Марочко
Наемники ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил Марочко - РИА Новости, 03.12.2024
Наемники ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил Марочко
Наемники Киева в рядах ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T07:21
2024-12-03T07:21
2024-12-03T07:21
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
киев
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Наемники Киева в рядах ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "По поступающим данным, сразу в нескольких пунктах временной дислокации (ПВД) националистических интернациональных подразделений вооруженных формирований Украины, дислоцирующихся в Харькове, отмечены мероприятия по вывозу материально-технических средств, оружия и боеприпасов, а также личного имущества. Для перевозки крупногабаритных грузов наемники используют в том числе гражданские грузовые автомобили", - сообщил Марочко. Он уточнил, что места базирования наемники покидают в ночное время небольшими смешанными колонами по 3-5 автомобилей.
https://ria.ru/20241129/minoborony-1986467906.html
харьков
киев
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, киев, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Наемники ВСУ меняют места дислокации в Харькове, сообщил Марочко
Марочко: украинские наемники в Харькове вывозят имущество, оружие и боеприпасы