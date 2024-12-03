Рейтинг@Mail.ru
Трутнев поручил разобраться с ситуацией вокруг дальневосточной ипотеки - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/trutnev-1986995763.html
Трутнев поручил разобраться с ситуацией вокруг дальневосточной ипотеки
Трутнев поручил разобраться с ситуацией вокруг дальневосточной ипотеки - РИА Новости, 03.12.2024
Трутнев поручил разобраться с ситуацией вокруг дальневосточной ипотеки
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на фоне ужесточения банками условий выдачи дальневосточной ипотеки поручил Минфину РФ, Минвостокразвития... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T03:32
2024-12-03T03:32
экономика
ипотека
россия
арктика
юрий трутнев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827448454_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_b51e0ef040eb30209ef8062804fd545e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на фоне ужесточения банками условий выдачи дальневосточной ипотеки поручил Минфину РФ, Минвостокразвития совместно с Банком России, ДОМ.РФ и кредитными учреждениями подготовить предложения по возврату кредитования по базовым условиям программы, сообщает пресс-служба полпредства. Дальневосточная и арктическая ипотека выдаётся по ставке 2% годовых. "На недавно прошедшем Восточном экономическом форуме президент ещё раз подтвердил, что мы на этих условиях продолжаем кредитовать людей. К сожалению, мы получили информацию, что не всегда так происходит. Возможности для получения дальневосточной ипотеки ограничиваются. Надо разобраться в ситуации", – сказал Трутнев, чьи слова приводятся в сообщении, на совещании по предоставлению ипотеки. Полпредство отмечает, что в октябре 2024 года банками принято решение об изменении условий получения кредита по программе – повышен минимальный размер первоначального взноса, взимаются комиссии с застройщиков и граждан, остановлено кредитование ИЖС. Принятые меры ограничивают доступ к льготной ипотеке для большинства целевых групп населения, говорится в сообщении. По итогам совещания Трутнев дал поручения Минфину России, Минвостокразвития России совместно с Банком России, ДОМ.РФ и кредитными организациями, участвующими в программе, подготовить согласованные предложения по возврату кредитования по базовым условиям, установленным условиями программы. "У правительства России нет возможности формулировать директивные решения по отношению к Банку России или кредитным организациям. В то же время банки предпринимают усилия, чтобы выдавать ипотечных кредитов меньше, поскольку говорят о том, что объём субсидирования, который предоставляется Министерством финансов, не покрывает их издержек. На совещании обсуждался вопрос в том числе и с представителями Банка России. Они не считают, что кредиты стали убыточными, но в других отраслях банки зарабатывают большую маржу, поэтому перекидывают денежную массу в ту сторону, где они могут больше заработать. Надо разбираться. В течение двух недель с Министерством финансов, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики будет проведён анализ представленных предложений", – добавил Трутнев. Реализация программы "Дальневосточная ипотека" началась пять лет назад по поручению президента РФ Владимира Путина. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики. По данным полпредства, ипотекой воспользовались более 136 тысяч семей. Общая сумма выданных кредитов составила 640 миллиарда рублей. Президент России Владимир Путин ранее на пленарной сессии, прошедшего в сентябре, Восточного экономического форума предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной – 2% годовых. В ноябре глава государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума поручил обеспечить сохранение процентной ставки по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в размере 2% годовых до 2030 года.
https://realty.ria.ru/20241111/putin-1983030673.html
https://realty.ria.ru/20240905/ipoteka-1970872614.html
https://realty.ria.ru/20240903/ipoteka-1970273246.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827448454_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_d5e34a79285e945517b7d5d70d63724f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ипотека, россия, арктика, юрий трутнев, владимир путин
Экономика, Ипотека, Россия, Арктика, Юрий Трутнев, Владимир Путин
Трутнев поручил разобраться с ситуацией вокруг дальневосточной ипотеки

Трутнев поручил разобраться с ужесточением условий для дальневосточной ипотеки

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Юрий Трутнев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на фоне ужесточения банками условий выдачи дальневосточной ипотеки поручил Минфину РФ, Минвостокразвития совместно с Банком России, ДОМ.РФ и кредитными учреждениями подготовить предложения по возврату кредитования по базовым условиям программы, сообщает пресс-служба полпредства.
Дальневосточная и арктическая ипотека выдаётся по ставке 2% годовых.
Калькулятор - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Путин поручил расширить "Дальневосточную и арктическую" ипотеку
11 ноября, 11:13
"На недавно прошедшем Восточном экономическом форуме президент ещё раз подтвердил, что мы на этих условиях продолжаем кредитовать людей. К сожалению, мы получили информацию, что не всегда так происходит. Возможности для получения дальневосточной ипотеки ограничиваются. Надо разобраться в ситуации", – сказал Трутнев, чьи слова приводятся в сообщении, на совещании по предоставлению ипотеки.
Полпредство отмечает, что в октябре 2024 года банками принято решение об изменении условий получения кредита по программе – повышен минимальный размер первоначального взноса, взимаются комиссии с застройщиков и граждан, остановлено кредитование ИЖС. Принятые меры ограничивают доступ к льготной ипотеке для большинства целевых групп населения, говорится в сообщении.
По итогам совещания Трутнев дал поручения Минфину России, Минвостокразвития России совместно с Банком России, ДОМ.РФ и кредитными организациями, участвующими в программе, подготовить согласованные предложения по возврату кредитования по базовым условиям, установленным условиями программы.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Эксперты оценили сохранение ипотеки под 2% для Дальнего Востока и Арктики
5 сентября, 17:04
"У правительства России нет возможности формулировать директивные решения по отношению к Банку России или кредитным организациям. В то же время банки предпринимают усилия, чтобы выдавать ипотечных кредитов меньше, поскольку говорят о том, что объём субсидирования, который предоставляется Министерством финансов, не покрывает их издержек. На совещании обсуждался вопрос в том числе и с представителями Банка России. Они не считают, что кредиты стали убыточными, но в других отраслях банки зарабатывают большую маржу, поэтому перекидывают денежную массу в ту сторону, где они могут больше заработать. Надо разбираться. В течение двух недель с Министерством финансов, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики будет проведён анализ представленных предложений", – добавил Трутнев.
Реализация программы "Дальневосточная ипотека" началась пять лет назад по поручению президента РФ Владимира Путина. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики. По данным полпредства, ипотекой воспользовались более 136 тысяч семей. Общая сумма выданных кредитов составила 640 миллиарда рублей.
Президент России Владимир Путин ранее на пленарной сессии, прошедшего в сентябре, Восточного экономического форума предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной – 2% годовых. В ноябре глава государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума поручил обеспечить сохранение процентной ставки по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в размере 2% годовых до 2030 года.
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Названы регионы-лидеры по выдаче "Дальневосточной и арктической ипотеки"
3 сентября, 14:55
 
ЭкономикаИпотекаРоссияАрктикаЮрий ТрутневВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала