В Ленобласти отремонтировали трассу на одном из самых загруженных участков
В Ленобласти отремонтировали трассу между Мяглово и поворотом на Ёксолово
© Фото : Правительство Ленинградской областиЗдание Правительства Ленинградской области
© Фото : Правительство Ленинградской области
Здание Правительства Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. В Ленобласти отремонтировали трассу на одном из самых загруженных участков во Всеволожском районе между поселком Мяглово и поворотом на Ёксолово, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Работы повысили транспортную доступность и безопасность движения: участок, соединяющий поселки Мяглово, Хапо-Ое, Озерки и Ёксолово — один из самых загруженных во Всеволожском районе. Здесь проложили четыре километра нового асфальтобетонного покрытия и провели монтаж специальной георешетки, которая скрепила бетонные плиты в основании дороги и увеличила сохранность покрытия", - сообщает пресс-служба областного правительства.
Также дорожники обновили на этом участке разметку, установили новые дорожные знаки, укрепили обочины, отремонтировали остановки общественного транспорта. В пресс-службе правительства Ленобласти подчеркнули, что работы проведены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". "В рамках этого нацпроекта во Всеволожском районе в 2024 году было проведено еще несколько важных ремонтов, о которых просили местные жители. Область обновила участок региональной трассы между Юкками и Кузьмолово, а также дорогу на подъезде к деревне Сярьги", - уточняется в сообщении.