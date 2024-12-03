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В Ленобласти отремонтировали трассу на одном из самых загруженных участков - РИА Новости, 03.12.2024
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Ленинградская область
 
17:15 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/trassa-1987142206.html
В Ленобласти отремонтировали трассу на одном из самых загруженных участков
В Ленобласти отремонтировали трассу на одном из самых загруженных участков - РИА Новости, 03.12.2024
В Ленобласти отремонтировали трассу на одном из самых загруженных участков
В Ленобласти отремонтировали трассу на одном из самых загруженных участков во Всеволожском районе между поселком Мяглово и поворотом на Ёксолово, сообщает... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:15
2024-12-03T17:15
ленинградская область
всеволожский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. В Ленобласти отремонтировали трассу на одном из самых загруженных участков во Всеволожском районе между поселком Мяглово и поворотом на Ёксолово, сообщает пресс-служба правительства региона. "Работы повысили транспортную доступность и безопасность движения: участок, соединяющий поселки Мяглово, Хапо-Ое, Озерки и Ёксолово — один из самых загруженных во Всеволожском районе. Здесь проложили четыре километра нового асфальтобетонного покрытия и провели монтаж специальной георешетки, которая скрепила бетонные плиты в основании дороги и увеличила сохранность покрытия", - сообщает пресс-служба областного правительства. Также дорожники обновили на этом участке разметку, установили новые дорожные знаки, укрепили обочины, отремонтировали остановки общественного транспорта. В пресс-службе правительства Ленобласти подчеркнули, что работы проведены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". "В рамках этого нацпроекта во Всеволожском районе в 2024 году было проведено еще несколько важных ремонтов, о которых просили местные жители. Область обновила участок региональной трассы между Юкками и Кузьмолово, а также дорогу на подъезде к деревне Сярьги", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20241203/semi-1987066391.html
всеволожский район
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всеволожский район, ленинградская область
Ленинградская область , Всеволожский район, Ленинградская область
В Ленобласти отремонтировали трассу на одном из самых загруженных участков

В Ленобласти отремонтировали трассу между Мяглово и поворотом на Ёксолово

© Фото : Правительство Ленинградской областиЗдание Правительства Ленинградской области
Здание Правительства Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Правительство Ленинградской области
Здание Правительства Ленинградской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. В Ленобласти отремонтировали трассу на одном из самых загруженных участков во Всеволожском районе между поселком Мяглово и поворотом на Ёксолово, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Работы повысили транспортную доступность и безопасность движения: участок, соединяющий поселки Мяглово, Хапо-Ое, Озерки и Ёксолово — один из самых загруженных во Всеволожском районе. Здесь проложили четыре километра нового асфальтобетонного покрытия и провели монтаж специальной георешетки, которая скрепила бетонные плиты в основании дороги и увеличила сохранность покрытия", - сообщает пресс-служба областного правительства.
Также дорожники обновили на этом участке разметку, установили новые дорожные знаки, укрепили обочины, отремонтировали остановки общественного транспорта. В пресс-службе правительства Ленобласти подчеркнули, что работы проведены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". "В рамках этого нацпроекта во Всеволожском районе в 2024 году было проведено еще несколько важных ремонтов, о которых просили местные жители. Область обновила участок региональной трассы между Юкками и Кузьмолово, а также дорогу на подъезде к деревне Сярьги", - уточняется в сообщении.
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