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"Должны праздновать". В США ждут от Трампа помилования Ассанжа и Сноудена - РИА Новости, 03.12.2024
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02:25 03.12.2024 (обновлено: 07:40 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/tramp-1986992070.html
"Должны праздновать". В США ждут от Трампа помилования Ассанжа и Сноудена
"Должны праздновать". В США ждут от Трампа помилования Ассанжа и Сноудена - РИА Новости, 03.12.2024
"Должны праздновать". В США ждут от Трампа помилования Ассанжа и Сноудена
Дональд Трамп должен прекратить преследование тех, кто участвовал в протестах и штурмовал здание Капитолия шестого января 2021 года, такое мнение выразил... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T02:25
2024-12-03T07:40
в мире
дональд трамп
джо байден
джулиан ассанж
капитолий
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Дональд Трамп должен прекратить преследование тех, кто участвовал в протестах и штурмовал здание Капитолия шестого января 2021 года, такое мнение выразил американский научный исследователь Майк Адамс в социальной сети Х."Заключенные J6 (шестого января 2021 года — Прим. ред.) должны сегодня праздновать, поскольку помилование Хантера Джо Байденом только что лишило левых возможности осуждать Трампа за помилование. &lt;...&gt; Я призываю Трампа помиловать буквально каждого заключенного J6", — написал Адамс.Он добавил, что республиканцу стоит помиловать даже тех, кто уже отбыл наказание, а также Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, проживающих за пределами Соединенных Штатов и которым грозит огромный тюремный срок на родине.Байден ранее подписал указ о помиловании сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования Хантера. Победивший на выборах главы государства Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.При этом, американский президент летом отвергал возможность помиловать сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз, последний из которых был 8 ноября.
https://ria.ru/20241203/politico-1986991422.html
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в мире, дональд трамп, джо байден, джулиан ассанж, капитолий
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Джулиан Ассанж, Капитолий
"Должны праздновать". В США ждут от Трампа помилования Ассанжа и Сноудена

Трампа призвали помиловать штурмовавших Капитолий и прочих из-за Байдена

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Дональд Трамп должен прекратить преследование тех, кто участвовал в протестах и штурмовал здание Капитолия шестого января 2021 года, такое мнение выразил американский научный исследователь Майк Адамс в социальной сети Х.
"Заключенные J6 (шестого января 2021 года — Прим. ред.) должны сегодня праздновать, поскольку помилование Хантера Джо Байденом только что лишило левых возможности осуждать Трампа за помилование. <...> Я призываю Трампа помиловать буквально каждого заключенного J6", — написал Адамс.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В США вспомнили историю с Никсоном после помилования Байденом своего сына
02:05
Он добавил, что республиканцу стоит помиловать даже тех, кто уже отбыл наказание, а также Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, проживающих за пределами Соединенных Штатов и которым грозит огромный тюремный срок на родине.
Байден ранее подписал указ о помиловании сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования Хантера. Победивший на выборах главы государства Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.
При этом, американский президент летом отвергал возможность помиловать сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз, последний из которых был 8 ноября.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Маск увидел тревожный сигнал в решении Байдена по сыну
Вчера, 12:16
 
В миреДональд ТрампДжо БайденДжулиан АссанжКапитолий
 
 
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