"Должны праздновать". В США ждут от Трампа помилования Ассанжа и Сноудена
Трампа призвали помиловать штурмовавших Капитолий и прочих из-за Байдена
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Джо Байден со своим сыном Хантером
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Дональд Трамп должен прекратить преследование тех, кто участвовал в протестах и штурмовал здание Капитолия шестого января 2021 года, такое мнение выразил американский научный исследователь Майк Адамс в социальной сети Х.
"Заключенные J6 (шестого января 2021 года — Прим. ред.) должны сегодня праздновать, поскольку помилование Хантера Джо Байденом только что лишило левых возможности осуждать Трампа за помилование. <...> Я призываю Трампа помиловать буквально каждого заключенного J6", — написал Адамс.
Он добавил, что республиканцу стоит помиловать даже тех, кто уже отбыл наказание, а также Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, проживающих за пределами Соединенных Штатов и которым грозит огромный тюремный срок на родине.
Байден ранее подписал указ о помиловании сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования Хантера. Победивший на выборах главы государства Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.
При этом, американский президент летом отвергал возможность помиловать сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз, последний из которых был 8 ноября.