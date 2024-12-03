https://ria.ru/20241203/tramp-1986992070.html

"Должны праздновать". В США ждут от Трампа помилования Ассанжа и Сноудена

"Должны праздновать". В США ждут от Трампа помилования Ассанжа и Сноудена - РИА Новости, 03.12.2024

"Должны праздновать". В США ждут от Трампа помилования Ассанжа и Сноудена

Дональд Трамп должен прекратить преследование тех, кто участвовал в протестах и штурмовал здание Капитолия шестого января 2021 года, такое мнение выразил... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:25

2024-12-03T02:25

2024-12-03T07:40

в мире

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Дональд Трамп должен прекратить преследование тех, кто участвовал в протестах и штурмовал здание Капитолия шестого января 2021 года, такое мнение выразил американский научный исследователь Майк Адамс в социальной сети Х."Заключенные J6 (шестого января 2021 года — Прим. ред.) должны сегодня праздновать, поскольку помилование Хантера Джо Байденом только что лишило левых возможности осуждать Трампа за помилование. <...> Я призываю Трампа помиловать буквально каждого заключенного J6", — написал Адамс.Он добавил, что республиканцу стоит помиловать даже тех, кто уже отбыл наказание, а также Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, проживающих за пределами Соединенных Штатов и которым грозит огромный тюремный срок на родине.Байден ранее подписал указ о помиловании сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования Хантера. Победивший на выборах главы государства Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.При этом, американский президент летом отвергал возможность помиловать сына. По подсчетам телеканала Fox News, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла об этом шесть раз, последний из которых был 8 ноября.

https://ria.ru/20241203/politico-1986991422.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, джулиан ассанж, капитолий