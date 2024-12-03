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Спецназ разогнал митинг у госуниверситета в Тбилиси - РИА Новости, 03.12.2024
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06:26 03.12.2024 (обновлено: 08:26 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/tbilisi-1987004021.html
Спецназ разогнал митинг у госуниверситета в Тбилиси
Спецназ разогнал митинг у госуниверситета в Тбилиси - РИА Новости, 03.12.2024
Спецназ разогнал митинг у госуниверситета в Тбилиси
Грузинский спецназ с применением водомета разогнал митинг оппозиции у Тбилисского госуниверситета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T06:26
2024-12-03T08:26
тбилиси
протесты в грузии — 2024
грузия
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ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ с применением водомета разогнал митинг оппозиции у Тбилисского госуниверситета, передает корреспондент РИА Новости.Водомет используют в том числе для тушения костров, которые сторонники оппозиции разожгли на улице перед университетом.Вечером в понедельник очередной оппозиционный митинг начался у парламента страны, откуда протестующих оттеснили дальше по проспекту Руставели. Там, как и на прилегающих улицах грузинской столицы, участники митинга провели ночь. Утром во вторник они ушли с проспекта Руставели, не дожидаясь силового разгона. Оттуда они переместились к госуниверситету.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября - после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241203/tbilisi-1986995974.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спецназ разгоняет митинг оппозиции у Тбилисского госуниверситета с помощью водомета
Спецназ разгоняет с помощью водомета митинг оппозиции у Тбилисского госуниверситета, сообщает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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тбилиси, протесты в грузии — 2024, грузия, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, обсе, в мире
Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, В мире
Спецназ разогнал митинг у госуниверситета в Тбилиси

Грузинский спецназ разгоняет митинг оппозиции у госуниверситета в Тбилиси

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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ с применением водомета разогнал митинг оппозиции у Тбилисского госуниверситета, передает корреспондент РИА Новости.
Водомет используют в том числе для тушения костров, которые сторонники оппозиции разожгли на улице перед университетом.
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Вечером в понедельник очередной оппозиционный митинг начался у парламента страны, откуда протестующих оттеснили дальше по проспекту Руставели. Там, как и на прилегающих улицах грузинской столицы, участники митинга провели ночь. Утром во вторник они ушли с проспекта Руставели, не дожидаясь силового разгона. Оттуда они переместились к госуниверситету.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября - после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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ТбилисиПротесты в Грузии — 2024ГрузияРоссияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиОБСЕВ мире
 
 
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