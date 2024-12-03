Спецназ разогнал митинг у госуниверситета в Тбилиси
Грузинский спецназ разгоняет митинг оппозиции у госуниверситета в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ с применением водомета разогнал митинг оппозиции у Тбилисского госуниверситета, передает корреспондент РИА Новости.
Водомет используют в том числе для тушения костров, которые сторонники оппозиции разожгли на улице перед университетом.
Вечером в понедельник очередной оппозиционный митинг начался у парламента страны, откуда протестующих оттеснили дальше по проспекту Руставели. Там, как и на прилегающих улицах грузинской столицы, участники митинга провели ночь. Утром во вторник они ушли с проспекта Руставели, не дожидаясь силового разгона. Оттуда они переместились к госуниверситету.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября - после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.