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Кадры из эпицентра акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
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12:55 02.12.2024 (обновлено: 15:39 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/protesty-1986806994.html
Кадры из эпицентра акции протеста оппозиции в Тбилиси
Кадры из эпицентра акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 02.12.2024
Кадры из эпицентра акции протеста оппозиции в Тбилиси
В Тбилиси уже четвертые сутки проходят акции протеста после заявления премьер-министра Кобахидзе о приостановке процесса интеграции с ЕС. Кадры из самого... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:55
2024-12-02T15:39
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грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
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В Тбилиси уже четвертые сутки проходят акции протеста после заявления премьер-министра Кобахидзе о приостановке процесса интеграции с ЕС. Кадры из самого эпицентра протестов — в фотоленте ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
Фото, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024

Кадры из эпицентра акции протеста оппозиции в Тбилиси

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В Тбилиси уже четвертые сутки проходят акции протеста после заявления премьер-министра Кобахидзе о приостановке процесса интеграции с ЕС. Кадры из самого эпицентра протестов — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

26 октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

26 октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Сторонников оппозиции разогнали с применением водометов и слезоточивого газа, но протесты не остановились.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Демонстранты спускаются по эскалатору на станции метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: демонстранты спускаются по эскалатору в метро во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Почти 40 пострадавших во время митинга в Тбилиси были доставлены в больницы за минувшую ночь, среди них полицейские.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

Демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: демонстрант запускает петарду в сторону полиции во время акции протеста оппозиции в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 12
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.

Демонстранты во время акции протеста оппозиции в Тбилиси

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживала митинг.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: протестующий с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ФотоГрузияТбилисиИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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