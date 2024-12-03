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Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву - РИА Новости, 03.12.2024
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Республика Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Республика Северная Осетия - Алания
 
16:53 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/svo-1987133042.html
Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву
Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву - РИА Новости, 03.12.2024
Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву
Дети участников специальной военной операции (СВО) из Северной Осетии отправились в поездку в столицу, их ждут экскурсии и встречи с интересными людьми, сообщил РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:53
2024-12-03T16:53
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
сво
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дети участников специальной военной операции (СВО) из Северной Осетии отправились в поездку в столицу, их ждут экскурсии и встречи с интересными людьми, сообщил Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. Он рассказал, что дети полюбуются архитектурой улиц и площадей, посетят храм Христа Спасителя и Патриарший мост, побывают на Красной площади, а также в Александровском саду. "Очень рад, что перед Новым годом у нас получилось подарить им такой тур. Уверен, что ребята вернутся домой с новыми яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями", - написал Меняйло в своем телеграм-канале. По его словам, в планах еще было посещение космодрома Восточный, но поездку в Амурскую область пока отложили по погодным причинам. Как только метеоусловия станут лучше и будет запланирован очередной запуск ракеты, ребята обязательно побывают на космодроме.
https://realty.ria.ru/20241111/osetija-1983118888.html
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сергей меняйло, республика северная осетия - алания, сво
Республика Северная Осетия - Алания, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, СВО
Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву

Меняйло: дети участников СВО из Северной Осетии отправились в поездку в Москву

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Северной Осетии Сергей Меняйло
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дети участников специальной военной операции (СВО) из Северной Осетии отправились в поездку в столицу, их ждут экскурсии и встречи с интересными людьми, сообщил Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.
Он рассказал, что дети полюбуются архитектурой улиц и площадей, посетят храм Христа Спасителя и Патриарший мост, побывают на Красной площади, а также в Александровском саду.
"Очень рад, что перед Новым годом у нас получилось подарить им такой тур. Уверен, что ребята вернутся домой с новыми яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.
По его словам, в планах еще было посещение космодрома Восточный, но поездку в Амурскую область пока отложили по погодным причинам. Как только метеоусловия станут лучше и будет запланирован очередной запуск ракеты, ребята обязательно побывают на космодроме.
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Республика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - АланияСВО
 
 
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