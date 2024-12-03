https://ria.ru/20241203/svo-1987133042.html

Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву

Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву - РИА Новости, 03.12.2024

Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву

Дети участников специальной военной операции (СВО) из Северной Осетии отправились в поездку в столицу, их ждут экскурсии и встречи с интересными людьми, сообщил РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:53

2024-12-03T16:53

2024-12-03T16:53

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727552189_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_82346a0b96928e181012a02ab9bc7acd.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дети участников специальной военной операции (СВО) из Северной Осетии отправились в поездку в столицу, их ждут экскурсии и встречи с интересными людьми, сообщил Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. Он рассказал, что дети полюбуются архитектурой улиц и площадей, посетят храм Христа Спасителя и Патриарший мост, побывают на Красной площади, а также в Александровском саду. "Очень рад, что перед Новым годом у нас получилось подарить им такой тур. Уверен, что ребята вернутся домой с новыми яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями", - написал Меняйло в своем телеграм-канале. По его словам, в планах еще было посещение космодрома Восточный, но поездку в Амурскую область пока отложили по погодным причинам. Как только метеоусловия станут лучше и будет запланирован очередной запуск ракеты, ребята обязательно побывают на космодроме.

https://realty.ria.ru/20241111/osetija-1983118888.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей меняйло, республика северная осетия - алания, сво