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Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву
Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву - РИА Новости, 03.12.2024
Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву
Дети участников специальной военной операции (СВО) из Северной Осетии отправились в поездку в столицу, их ждут экскурсии и встречи с интересными людьми, сообщил РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:53
2024-12-03T16:53
2024-12-03T16:53
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
сво
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дети участников специальной военной операции (СВО) из Северной Осетии отправились в поездку в столицу, их ждут экскурсии и встречи с интересными людьми, сообщил Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. Он рассказал, что дети полюбуются архитектурой улиц и площадей, посетят храм Христа Спасителя и Патриарший мост, побывают на Красной площади, а также в Александровском саду. "Очень рад, что перед Новым годом у нас получилось подарить им такой тур. Уверен, что ребята вернутся домой с новыми яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями", - написал Меняйло в своем телеграм-канале. По его словам, в планах еще было посещение космодрома Восточный, но поездку в Амурскую область пока отложили по погодным причинам. Как только метеоусловия станут лучше и будет запланирован очередной запуск ракеты, ребята обязательно побывают на космодроме.
https://realty.ria.ru/20241111/osetija-1983118888.html
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сергей меняйло, республика северная осетия - алания, сво
Республика Северная Осетия - Алания, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, СВО
Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву
Меняйло: дети участников СВО из Северной Осетии отправились в поездку в Москву