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Киев не смог убедить Сеул начать поставки вооружений, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
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15:26 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/seul-1987107436.html
Киев не смог убедить Сеул начать поставки вооружений, пишут СМИ
Киев не смог убедить Сеул начать поставки вооружений, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
Киев не смог убедить Сеул начать поставки вооружений, пишут СМИ
Министр обороны Украины Рустем Умеров, ранее направленный Владимиром Зеленским в Сеул, не смог своими заявлениями о якобы присутствии военных из КНДР в зоне СВО РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:26
2024-12-03T15:26
в мире
россия
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, ранее направленный Владимиром Зеленским в Сеул, не смог своими заявлениями о якобы присутствии военных из КНДР в зоне СВО убедить Южную Корею начать поставки вооружений Киеву, сообщила гонконгская газета South China morning post. "Сеул вновь подтвердил свою позицию, сославшись на законы, запрещающие экспорт вооружений в зоны активных военных действий", - пишет SCMP со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. По данным источника газеты, украинский министр заявил в Сеуле о желании приобрести южнокорейские зенитно-ракетные комплексы "Чхонгун" и артиллерийские боеприпасы натовского калибра 155 миллиметров. Однако Киев и ранее просил южнокорейские власти передать это и другое оружие и, как и раньше, просьба Украины о вооружениях осталась неудовлетворенной, указывает издание. После заключения РФ и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине большой ошибкой и заявил, что РФ в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР. В РФ ранее обращали внимание, что у Запада нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. В КНДР называли соответствующие обвинения в адрес Пхеньяна "грязными маневрами" США и их союзников. Согласно опросу, проведенному социологической службой Gallup Korea 22-24 октября, 82% южнокорейцев выступают против поставок Киеву вооружений. 66% респондентов тогда ответили, что правительству стоит оказывать поддержку Киеву лишь невоенными средствами, а 16% полагают, что Южной Корее нужно воздержаться от любой поддержки Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986625220.html
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в мире, россия, украина, киев, рустем умеров, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Киев не смог убедить Сеул начать поставки вооружений, пишут СМИ

SCMP: заявления Киева о военных КНДР не убедили Сеул начать поставки вооружений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, ранее направленный Владимиром Зеленским в Сеул, не смог своими заявлениями о якобы присутствии военных из КНДР в зоне СВО убедить Южную Корею начать поставки вооружений Киеву, сообщила гонконгская газета South China morning post.
"Сеул вновь подтвердил свою позицию, сославшись на законы, запрещающие экспорт вооружений в зоны активных военных действий", - пишет SCMP со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Южная Корея продолжит воздерживаться от поставок летальных вооружений Киеву
30 ноября, 14:04
По данным источника газеты, украинский министр заявил в Сеуле о желании приобрести южнокорейские зенитно-ракетные комплексы "Чхонгун" и артиллерийские боеприпасы натовского калибра 155 миллиметров. Однако Киев и ранее просил южнокорейские власти передать это и другое оружие и, как и раньше, просьба Украины о вооружениях осталась неудовлетворенной, указывает издание.
После заключения РФ и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине большой ошибкой и заявил, что РФ в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР. В РФ ранее обращали внимание, что у Запада нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. В КНДР называли соответствующие обвинения в адрес Пхеньяна "грязными маневрами" США и их союзников.
Согласно опросу, проведенному социологической службой Gallup Korea 22-24 октября, 82% южнокорейцев выступают против поставок Киеву вооружений. 66% респондентов тогда ответили, что правительству стоит оказывать поддержку Киеву лишь невоенными средствами, а 16% полагают, что Южной Корее нужно воздержаться от любой поддержки Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин
Вчера, 14:34
 
В миреРоссияУкраинаКиевРустем УмеровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
 
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