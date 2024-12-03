Киев не смог убедить Сеул начать поставки вооружений, пишут СМИ
SCMP: заявления Киева о военных КНДР не убедили Сеул начать поставки вооружений
Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, ранее направленный Владимиром Зеленским в Сеул, не смог своими заявлениями о якобы присутствии военных из КНДР в зоне СВО убедить Южную Корею начать поставки вооружений Киеву, сообщила гонконгская газета South China morning post.
"Сеул вновь подтвердил свою позицию, сославшись на законы, запрещающие экспорт вооружений в зоны активных военных действий", - пишет SCMP со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По данным источника газеты, украинский министр заявил в Сеуле о желании приобрести южнокорейские зенитно-ракетные комплексы "Чхонгун" и артиллерийские боеприпасы натовского калибра 155 миллиметров. Однако Киев и ранее просил южнокорейские власти передать это и другое оружие и, как и раньше, просьба Украины о вооружениях осталась неудовлетворенной, указывает издание.
После заключения РФ и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в июне Сеул пригрозил Москве пересмотром политики непредоставления Киеву летальных вооружений. Президент России Владимир Путин в ответ назвал возможные поставки оружия Украине большой ошибкой и заявил, что РФ в таком случае может принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи. Он добавил, что Россия оставляет за собой "право поставлять оружие в другие регионы", не исключая и КНДР. В РФ ранее обращали внимание, что у Запада нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. В КНДР называли соответствующие обвинения в адрес Пхеньяна "грязными маневрами" США и их союзников.
Согласно опросу, проведенному социологической службой Gallup Korea 22-24 октября, 82% южнокорейцев выступают против поставок Киеву вооружений. 66% респондентов тогда ответили, что правительству стоит оказывать поддержку Киеву лишь невоенными средствами, а 16% полагают, что Южной Корее нужно воздержаться от любой поддержки Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.