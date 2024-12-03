Южная Корея нарастила покупки алюминия у России
Сеул увеличил импорт российского алюминия до максимальных за 12 лет значений
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРобот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) объединённой компании "Русал" в окрестностях города Саяногорска
Робот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) объединённой компании "Русал" в окрестностях города Саяногорска. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Объемы импорта Южной Кореей российского алюминия по итогам октября этого года выросли до максимальных значений за более чем 12 лет, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, по итогам октября текущего года покупки Южной Кореей алюминия у России достигли 96,5 миллиона долларов. Это стало максимальным месячным объемом импорта с июня 2012 года, тогда он составил 117,8 миллиона долларов.
При этом за месяц, по сравнению с сентябрем, рост покупок составил 35,5%, а по сравнению с октябрем прошлого года - 2,1 раза. Суммарно за первые десять месяцев этого года Сеул закупил у Москвы алюминия на 700,5 миллиона долларов, что на 17% больше, чем год назад, и почти столько же, сколько за весь 2023 год - 700,7 миллиона.
В основном в октябре корейцы покупали необработанный алюминий - на 95,49 миллиона долларов. Также в небольших объемах закупались алюминиевые плиты и листы толщиной более 0,2 миллиметра - на 614 тысяч долларов - и алюминиевая проволока - на 437 тысяч.