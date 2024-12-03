Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме пообещали ввести новые санкции против России - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 03.12.2024 (обновлено: 07:04 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/sanktsii-1986993041.html
В Белом доме пообещали ввести новые санкции против России
В Белом доме пообещали ввести новые санкции против России - РИА Новости, 03.12.2024
В Белом доме пообещали ввести новые санкции против России
США пообещали ввести новые санкции против России, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T02:34
2024-12-03T07:04
сша
россия
в мире
джейк салливан
джо байден
украина
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США пообещали ввести новые санкции против России, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Салливан указал, что Джо Байден распорядился усилить Украину за счет "серии дополнительных шагов", среди которых анонсировал предстоящие антироссийские санкции и уже выданное разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь России.Кроме того, США до середины января обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, добавил Салливан.
https://ria.ru/20241128/sanktsii-1986143252.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, джейк салливан, джо байден, украина, санкции в отношении россии
США, Россия, В мире, Джейк Салливан, Джо Байден, Украина, Санкции в отношении России
В Белом доме пообещали ввести новые санкции против России

Белый дом анонсировал новые санкции против России в ближайшее время

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США пообещали ввести новые санкции против России, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан указал, что Джо Байден распорядился усилить Украину за счет "серии дополнительных шагов", среди которых анонсировал предстоящие антироссийские санкции и уже выданное разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь России.
Кроме того, США до середины января обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, добавил Салливан.
Флаги стран-участниц саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Европарламент призвал страны ЕС расширить санкции против России
28 ноября, 09:07
 
СШАРоссияВ миреДжейк СалливанДжо БайденУкраинаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала