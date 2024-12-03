https://ria.ru/20241203/sanktsii-1986993041.html

В Белом доме пообещали ввести новые санкции против России

В Белом доме пообещали ввести новые санкции против России - РИА Новости, 03.12.2024

В Белом доме пообещали ввести новые санкции против России

США пообещали ввести новые санкции против России, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:34

2024-12-03T02:34

2024-12-03T07:04

сша

россия

в мире

джейк салливан

джо байден

украина

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США пообещали ввести новые санкции против России, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Салливан указал, что Джо Байден распорядился усилить Украину за счет "серии дополнительных шагов", среди которых анонсировал предстоящие антироссийские санкции и уже выданное разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь России.Кроме того, США до середины января обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, добавил Салливан.

https://ria.ru/20241128/sanktsii-1986143252.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

сша, россия, в мире, джейк салливан, джо байден, украина, санкции в отношении россии