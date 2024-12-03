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США до середины января поставят Украине сотни тысяч артснарядов - РИА Новости, 03.12.2024
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02:33 03.12.2024 (обновлено: 02:36 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/ssha-1986992947.html
США до середины января поставят Украине сотни тысяч артснарядов
США до середины января поставят Украине сотни тысяч артснарядов - РИА Новости, 03.12.2024
США до середины января поставят Украине сотни тысяч артснарядов
США до середины января обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, заявил советник американского... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T02:33
2024-12-03T02:36
сша
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США до середины января обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."С настоящего момента и до середины января мы поставим сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другие критично важные вооружения, чтобы помочь Украине", - говорится в его распространенном заявлении.Салливан указал, что помимо военной помощи президент США Джо Байден также распорядился усилить Украину за счет "серии дополнительных шагов", среди которых анонсировал предстоящие антироссийские санкции и уже выданное разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь РФ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241202/pomosch-1986985245.html
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сша, украина, в мире, россия, джейк салливан, джо байден, сергей лавров, нато
США, Украина, В мире, Россия, Джейк Салливан, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
США до середины января поставят Украине сотни тысяч артснарядов

США до середины января поставят Украине сотни тысяч артснарядов и тысячи ракет

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США до середины января обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"С настоящего момента и до середины января мы поставим сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другие критично важные вооружения, чтобы помочь Украине", - говорится в его распространенном заявлении.
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Салливан указал, что помимо военной помощи президент США Джо Байден также распорядился усилить Украину за счет "серии дополнительных шагов", среди которых анонсировал предстоящие антироссийские санкции и уже выданное разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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СШАУкраинаВ миреРоссияДжейк СалливанДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
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