https://ria.ru/20241203/ssha-1986992947.html

США до середины января поставят Украине сотни тысяч артснарядов

США до середины января поставят Украине сотни тысяч артснарядов - РИА Новости, 03.12.2024

США до середины января поставят Украине сотни тысяч артснарядов

США до середины января обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, заявил советник американского... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:33

2024-12-03T02:33

2024-12-03T02:36

сша

украина

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россия

джейк салливан

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сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США до середины января обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."С настоящего момента и до середины января мы поставим сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другие критично важные вооружения, чтобы помочь Украине", - говорится в его распространенном заявлении.Салливан указал, что помимо военной помощи президент США Джо Байден также распорядился усилить Украину за счет "серии дополнительных шагов", среди которых анонсировал предстоящие антироссийские санкции и уже выданное разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь РФ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241202/pomosch-1986985245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, в мире, россия, джейк салливан, джо байден, сергей лавров, нато