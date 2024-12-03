https://ria.ru/20241203/rubl-1986931856.html

"Есть определенные признаки". Что будет с рублем в ближайшее время

"Есть определенные признаки". Что будет с рублем в ближайшее время - РИА Новости, 03.12.2024

"Есть определенные признаки". Что будет с рублем в ближайшее время

Очередные санкции США против российского финансового сектора ударили по национальной валюте. Курс поднимался выше 114 рублей за доллар — хуже было только в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:00

2024-12-03T08:00

2024-12-03T08:02

экономика

цены на нефть

россия

лазарь бадалов

максим решетников

центральный банк рф (цб рф)

газпромбанк

brent

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Очередные санкции США против российского финансового сектора ударили по национальной валюте. Курс поднимался выше 114 рублей за доллар — хуже было только в марте 2022 года. Но в итоге показатели скорректировались. Теперь рынок гадает, когда Центробанк пустит в ход "тяжелую артиллерию". Чего ждать дальше — в материале РИА Новости.Затянули гайкиПрошедшая неделя многих заставила понервничать. Доллар резко подскочил — на пике рост достигал 11,5%. Тренд запустили новые ограничительные меры Вашингтона: 21 ноября санкции расширили еще на сотню финансовых учреждений, включая "ДОМ.РФ", БКС Банк, банки "Траст", "Синара" и другие.Под прицел попали стратегически важные для внешней торговли России институты. В том числе Газпромбанк — ключевая структура, через которую рассчитывались с недружественными странами. Минфин США заявил, что банк якобы играл "ключевую роль в финансировании военных действий России против Украины". Также Вашингтон пригрозил санкциями всем, кто присоединится к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).После этого с 100,03 рублей доллар вырос до 109,57: сказалась перспектива снижения поступления валюты в страну. "В условиях санкций экспортная выручка остается главным драйвером, влияющим на курс рубля. Сложности были и так, теперь ситуация усугубится", — говорит кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Традиционный рост к концу года спроса на импорт также стимулирует отток валюты. "Причем речь не только о поставках готовой продукции, но и о зависимых от импортного сырья и технологий товарах и услугах", — отмечает эксперт. Вкупе с сокращением объемов валютных операций и геополитической напряженностью это оказывает серьезное давление на национальную валюту.Предсказуемая реакцияСкачки курса встревожили в первую очередь простых россиян, ведь, как правило, вслед за любыми повышениями растут и цены. "Бизнес, скорее всего, уже закладывает на следующий год курс доллара около 125 рублей", — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Однако власти не исключают эмоциональной и спекулятивной составляющей. "Колебания курса рубля обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Фундаментально торговый баланс крепкий. <...> Наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт. Идут расчеты по внешнеторговым контрактам", — пояснял в конце прошлой недели министр экономического развития Максим Решетников.Президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация под контролем и оснований для паники нет.Снижение последовало в субботу — 107, 74 рубля за доллар. Во вторник еще ниже — 107,17.Это отразилось и на котировках Мосбиржи: в понедельник индекс превышал 2600 пунктов впервые с 22 ноября.Кредитные организации на колебания реагируют спокойно. В Газпромбанке сообщили, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, мобильном приложении и по другим каналам обслуживания в соответствии с действующим правовым режимом. Все карты, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России. С таким и же заявлениями выступили "Синара" и "ДОМ.РФ".Глава ВТБ Андрей Костин объяснил это так: скачки курса уже не имеют большого значения для финансовых институтов из-за снижения доли баланса в долларах.Ответные мерыЭкономисты же смотрят на шаги ЦБ. "Принципиально важно, что текущая ситуация требует от регуляторов взвешенных и точных действий. Необходимо не только стабилизировать курс, но и обеспечить баланс интересов экспортеров, импортеров и населения", — говорит Антонов.Банк России пока ограничился прекращением покупок валюты на внутреннем рынке — как минимум до конца года. Прибегать к таким мерам, как внеочередное повышение ключевой ставки и увеличение норматива обязательной продажи выручки, пока рано, отмечают в ведомстве."Мы по-прежнему считаем, что на долгосрочную динамику курса оказывают влияние именно фундаментальные причины. То, что мы видим на протяжении последней недели, является коротким периодом. Действительно, волатильность, вызванная санкциями, может создавать кратковременные дисбалансы предложения. В этом случае мы уже отреагировали в рамках изменения нашего подхода к продаже и покупке валюты в рамках бюджетного правила. На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно. Мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется", — прокомментировал зампред ЦБ Филипп Габуния.Прогнозировать сложноПока же курс доллара прогнозируют на уровне 110 рублей. "До конца года не стоит ожидать уровня выше, а в 2025-м скорее среднегодовой курс будет стремиться ближе к 100", — полагает Бадалов.Начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев соглашается с декабрьской оценкой. Однако, добавляет он, в январе коридор может быть расширен до 115-120, если произойдут неприятные для экономики события — например, падение цен на нефть марки Brent ниже 70 долларов за баррель."Когда доходы от экспорта российской нефти, номинированные в долларах и затем конвертируемые в рубли, существенно ограничиваются из-за санкций и ценовых потолков, это сказывается на общем притоке валюты в страну и высоком спросе на нее. Что в итоге и толкает курс наверх", — указывает, в свою очередь, главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.В целом же аналитики сходятся во мнении, что ЦБ оперативно отреагировал на ослабление рубля — уже первые меры смогли обуздать бурный рост. Эксперты уверены, что регулятор сможет удержать валюту в приемлемых границах.Если говорить о ситуации в среднесрочной перспективе, то здесь, поясняют экономисты, прогнозировать сложно. Многое зависит от геополитической ситуации, динамики мировых цен на энергоносители и способности российской экономики адаптироваться к грядущим вызовам. В любом случае, по словам аналитиков, поддаваться эмоциям не стоит.

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экономика, цены на нефть, россия, лазарь бадалов, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), газпромбанк, brent