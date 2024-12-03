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Эксперт оценил последствия военного положения в Южной Корее для России
Эксперт оценил последствия военного положения в Южной Корее для России - РИА Новости, 03.12.2024
Эксперт оценил последствия военного положения в Южной Корее для России
Россия может столкнуться с ограничением импорта из Южной Кореи на фоне введения в азиатской республике военного положения, но его последствия не будут... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:16
2024-12-03T19:16
2024-12-03T19:20
южная корея
россия
юн сок ель
в мире
введение военного положения в южной корее
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия может столкнуться с ограничением импорта из Южной Кореи на фоне введения в азиатской республике военного положения, но его последствия не будут критичными, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее агентство Рёнхап сообщило, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. "Введение военного положения в Южной Корее может привести к временному приостановлению из нее экспорта в различные страны, включая и Россию. Правда, между Россией и Южной Кореей отношения сейчас натянутые, поскольку последняя участвует в западных санкциях против нашего государства. Поэтому если временно остановятся поставки техники из Южной Кореи в Россию, то для нас это не критично", - отмечает эксперт. По его мнению, также не особо критичным будет прекращение ввоза нашей продукцию в Южную Корею: вряд ли ее власти рискнут рвать все деловые связи с Россией даже в условиях военного положения.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987175050.html
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южная корея, россия, юн сок ель, в мире, введение военного положения в южной корее
Южная Корея, Россия, Юн Сок Ель, В мире, Введение военного положения в Южной Корее
Эксперт оценил последствия военного положения в Южной Корее для России
Экономист Хазанов: РФ может столкнуться с ограничением импорта из Южной Кореи