Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил последствия военного положения в Южной Корее для России - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 03.12.2024 (обновлено: 19:20 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/rossiya-1987180345.html
Эксперт оценил последствия военного положения в Южной Корее для России
Эксперт оценил последствия военного положения в Южной Корее для России - РИА Новости, 03.12.2024
Эксперт оценил последствия военного положения в Южной Корее для России
Россия может столкнуться с ограничением импорта из Южной Кореи на фоне введения в азиатской республике военного положения, но его последствия не будут... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:16
2024-12-03T19:20
южная корея
россия
юн сок ель
в мире
введение военного положения в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987168044_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_b8a02e8891f57503fa31ff3ac8643ea1.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия может столкнуться с ограничением импорта из Южной Кореи на фоне введения в азиатской республике военного положения, но его последствия не будут критичными, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее агентство Рёнхап сообщило, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. "Введение военного положения в Южной Корее может привести к временному приостановлению из нее экспорта в различные страны, включая и Россию. Правда, между Россией и Южной Кореей отношения сейчас натянутые, поскольку последняя участвует в западных санкциях против нашего государства. Поэтому если временно остановятся поставки техники из Южной Кореи в Россию, то для нас это не критично", - отмечает эксперт. По его мнению, также не особо критичным будет прекращение ввоза нашей продукцию в Южную Корею: вряд ли ее власти рискнут рвать все деловые связи с Россией даже в условиях военного положения.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987175050.html
южная корея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987168044_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_c73c92bf6c165dc1a1ffc49f1000a811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, россия, юн сок ель, в мире, введение военного положения в южной корее
Южная Корея, Россия, Юн Сок Ель, В мире, Введение военного положения в Южной Корее
Эксперт оценил последствия военного положения в Южной Корее для России

Экономист Хазанов: РФ может столкнуться с ограничением импорта из Южной Кореи

© AP Photo / Lee Jin-manПолицейские перед зданием парламента в Сеуле. 3 декабря 2024
Полицейские перед зданием парламента в Сеуле. 3 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Полицейские перед зданием парламента в Сеуле. 3 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия может столкнуться с ограничением импорта из Южной Кореи на фоне введения в азиатской республике военного положения, но его последствия не будут критичными, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Ранее агентство Рёнхап сообщило, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
"Введение военного положения в Южной Корее может привести к временному приостановлению из нее экспорта в различные страны, включая и Россию. Правда, между Россией и Южной Кореей отношения сейчас натянутые, поскольку последняя участвует в западных санкциях против нашего государства. Поэтому если временно остановятся поставки техники из Южной Кореи в Россию, то для нас это не критично", - отмечает эксперт.
По его мнению, также не особо критичным будет прекращение ввоза нашей продукцию в Южную Корею: вряд ли ее власти рискнут рвать все деловые связи с Россией даже в условиях военного положения.
Обстановка у здания парламента в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Войска командования военным положением проникли в парламент в Сеуле
Вчера, 18:54
 
Южная КореяРоссияЮн Сок ЕльВ миреВведение военного положения в Южной Корее
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала