https://ria.ru/20241203/rachkov-1987101991.html

Союзное государство РФ и РБ стало альтернативой западным моделям интеграции

Союзное государство РФ и РБ стало альтернативой западным моделям интеграции - РИА Новости, 03.12.2024

Союзное государство РФ и РБ стало альтернативой западным моделям интеграции

Союзное государство России и Беларуси становится альтернативой западным интеграционным моделям и призывает другие страны присоединиться к концепции Евразийской... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:56

2024-12-03T14:56

2024-12-03T14:57

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

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москва

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нато

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Союзное государство России и Беларуси становится альтернативой западным интеграционным моделям и призывает другие страны присоединиться к концепции Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке, заявил во время встречи в формате видеомоста Москва – Минск председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков. Видеомост, прошедший на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня", был посвящен 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, которое будет отмечаться 8 декабря. В преддверии празднования юбилейной даты эксперты со стороны России и Беларуси обсудили актуальные направления деятельности Союзного государства, его место в международных отношениях и результаты парламентской работы по интеграции двух стран. "Благодаря объединению в Союзное государство Россия и Беларусь сумели решить множество важных экономических задач. Товарооборот между нашими странами значительно увеличился – он составляет уже более 50 миллиардов долларов. Активно развивается сфера услуг, сфера инвестиционного сотрудничества. Фактически Союзное государство становится альтернативой западным интеграционным моделям. Я имею в виду, прежде всего, Европейский союз, НАТО <…>. Мы продвигаем принцип равноправия и взаимного уважения в отношениях между нашими странами. И это вызывает интерес в мире", - сказал Рачков. Он подчеркнул, что сегодня Союзное государство является примером для международной интеграции, а в некотором смысле и "локомотивом движения вперед в таких объединениях, как Содружество независимых государств и Евразийский экономический союз". "Благодаря программе совместных действий во внешней политике, мы сегодня позиционируем Союзное государство как пример успешной интеграции и в Организации объединенных наций, и на других международных площадках, прежде всего, в Межпарламентском союзе. И сегодня мы призываем присоединиться другие государства к концепции Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке", - подчеркнул Рачков. Он также отметил, что Союзное государство позволило сегодня России и Беларуси вместе противостоять незаконному санкционному давлению со стороны стран Запада.

https://ria.ru/20241129/volodin-1986524496.html

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985864511.html

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россия, белоруссия, москва, союзное государство, нато, евразийский экономический союз