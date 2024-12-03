Союзное государство РФ и РБ стало альтернативой западным моделям интеграции
Рачков: Россия и Беларусь призывают страны стать частью хартии многополярности
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков
Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Союзное государство России и Беларуси становится альтернативой западным интеграционным моделям и призывает другие страны присоединиться к концепции Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке, заявил во время встречи в формате видеомоста Москва – Минск председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков.
Видеомост, прошедший на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня", был посвящен 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, которое будет отмечаться 8 декабря. В преддверии празднования юбилейной даты эксперты со стороны России и Беларуси обсудили актуальные направления деятельности Союзного государства, его место в международных отношениях и результаты парламентской работы по интеграции двух стран.
"Благодаря объединению в Союзное государство Россия и Беларусь сумели решить множество важных экономических задач. Товарооборот между нашими странами значительно увеличился – он составляет уже более 50 миллиардов долларов. Активно развивается сфера услуг, сфера инвестиционного сотрудничества. Фактически Союзное государство становится альтернативой западным интеграционным моделям. Я имею в виду, прежде всего, Европейский союз, НАТО <…>. Мы продвигаем принцип равноправия и взаимного уважения в отношениях между нашими странами. И это вызывает интерес в мире", - сказал Рачков.
Он подчеркнул, что сегодня Союзное государство является примером для международной интеграции, а в некотором смысле и "локомотивом движения вперед в таких объединениях, как Содружество независимых государств и Евразийский экономический союз".
"Благодаря программе совместных действий во внешней политике, мы сегодня позиционируем Союзное государство как пример успешной интеграции и в Организации объединенных наций, и на других международных площадках, прежде всего, в Межпарламентском союзе. И сегодня мы призываем присоединиться другие государства к концепции Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке", - подчеркнул Рачков.
Он также отметил, что Союзное государство позволило сегодня России и Беларуси вместе противостоять незаконному санкционному давлению со стороны стран Запада.