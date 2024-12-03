Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с терроризмом в Сирии - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 03.12.2024 (обновлено: 20:52 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/putin-1987187585.html
Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с терроризмом в Сирии
Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с терроризмом в Сирии - РИА Новости, 03.12.2024
Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с терроризмом в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить резкое обострение ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:07
2024-12-03T20:52
в мире
сирия
россия
алеппо
обострение ситуации в сирии — 2024
воздушно-космические силы россии
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986267469_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_205b82c9fd25f1f0c3523cbcaeae6be2.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить резкое обострение ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля."Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, в частности, и с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе", — говорится в сообщении.Президенты согласились, что необходимо укреплять взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Кроме того, они отметили ключевое значение дальнейшей координации усилий России, Турции и Ирана по нормализации обстановки в Сирии.Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакты для поиска шагов по деэскалации ситуации.Обострение ситуации в СирииТеррористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* при поддержке вооруженных формирований, входящих в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабное наступление с севера Идлиба.Спустя сутки, 30 ноября, под контроль террористов перешли второй по величине город в Сирии Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис.Затем отряды террористов попытались продвинуться в сторону Хамы, захватив населенный пункт Мааррат-эн-Нууман. Командование сирийской армии, в свою очередь, заявило, что продвижение остановлено, а правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые из ранее захваченных поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241202/gosdep-1986975691.html
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
сирия
россия
алеппо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986267469_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a8df3d58108a3a44d695ada975b07086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, алеппо, обострение ситуации в сирии — 2024, воздушно-космические силы россии, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Сирия, Россия, Алеппо, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с терроризмом в Сирии

Путин заявил Эрдогану о необходимости скорейшего прекращения терроризма в Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить резкое обострение ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, в частности, и с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе", — говорится в сообщении.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Госдепе отказались отвечать на вопрос о поддержке США боевиков в Сирии
2 декабря, 22:00
Президенты согласились, что необходимо укреплять взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Кроме того, они отметили ключевое значение дальнейшей координации усилий России, Турции и Ирана по нормализации обстановки в Сирии.
Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакты для поиска шагов по деэскалации ситуации.

Обострение ситуации в Сирии

Террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* при поддержке вооруженных формирований, входящих в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабное наступление с севера Идлиба.
Спустя сутки, 30 ноября, под контроль террористов перешли второй по величине город в Сирии Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис.
Затем отряды террористов попытались продвинуться в сторону Хамы, захватив населенный пункт Мааррат-эн-Нууман. Командование сирийской армии, в свою очередь, заявило, что продвижение остановлено, а правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые из ранее захваченных поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии
30 ноября, 08:00
 
В миреСирияРоссияАлеппоОбострение ситуации в Сирии — 2024Воздушно-космические силы РоссииВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала