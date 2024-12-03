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Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с терроризмом в Сирии
Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с терроризмом в Сирии - РИА Новости, 03.12.2024
Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с терроризмом в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить резкое обострение ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:07
2024-12-03T20:07
2024-12-03T20:52
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить резкое обострение ситуации в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля."Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, в частности, и с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе", — говорится в сообщении.Президенты согласились, что необходимо укреплять взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Кроме того, они отметили ключевое значение дальнейшей координации усилий России, Турции и Ирана по нормализации обстановки в Сирии.Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакты для поиска шагов по деэскалации ситуации.Обострение ситуации в СирииТеррористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* при поддержке вооруженных формирований, входящих в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабное наступление с севера Идлиба.Спустя сутки, 30 ноября, под контроль террористов перешли второй по величине город в Сирии Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис.Затем отряды террористов попытались продвинуться в сторону Хамы, захватив населенный пункт Мааррат-эн-Нууман. Командование сирийской армии, в свою очередь, заявило, что продвижение остановлено, а правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые из ранее захваченных поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сирия, россия, алеппо, обострение ситуации в сирии — 2024, воздушно-космические силы россии, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Сирия, Россия, Алеппо, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин обсудил с Эрдоганом борьбу с терроризмом в Сирии
Путин заявил Эрдогану о необходимости скорейшего прекращения терроризма в Сирии