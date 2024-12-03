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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 03.12.2024
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19:28 03.12.2024 (обновлено: 20:29 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/putin-1987182372.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 03.12.2024
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:28
2024-12-03T20:29
сирия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 3 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и России, последние события в Сирии, глобальные и региональные проблемы", — сообщила канцелярия.Эрдоган в ходе телефонных переговоров заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии. Дамаск нуждается в политическом решении, добавили в канцелярии."Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Сирии, с одной стороны, и стремится к справедливому и прочному решению в Сирии, с другой стороны, что важно открыть больше пространства для дипломатии в регионе, что сирийский режим должен быть вовлечен в процесс политического решения в этом процессе", — говорится в сообщении.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начала масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону Хамы, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии, в свою очередь, заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241202/turtsija-1986863797.html
https://ria.ru/20241203/peregovory-1987104514.html
https://ria.ru/20241202/siriya-1986979305.html
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сирия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, обострение ситуации в сирии — 2024
Сирия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АНКАРА, 3 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и России, последние события в Сирии, глобальные и региональные проблемы", — сообщила канцелярия.
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2 декабря, 14:01
Эрдоган в ходе телефонных переговоров заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии. Дамаск нуждается в политическом решении, добавили в канцелярии.
"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Сирии, с одной стороны, и стремится к справедливому и прочному решению в Сирии, с другой стороны, что важно открыть больше пространства для дипломатии в регионе, что сирийский режим должен быть вовлечен в процесс политического решения в этом процессе", — говорится в сообщении.
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Вчера, 16:13
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начала масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону Хамы, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии, в свою очередь, заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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2 декабря, 22:33
 
СирияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВ миреОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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