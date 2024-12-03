https://ria.ru/20241203/putin-1987182372.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 03.12.2024

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:28

2024-12-03T19:28

2024-12-03T20:29

сирия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

в мире

обострение ситуации в сирии — 2024

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АНКАРА, 3 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и России, последние события в Сирии, глобальные и региональные проблемы", — сообщила канцелярия.Эрдоган в ходе телефонных переговоров заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии. Дамаск нуждается в политическом решении, добавили в канцелярии."Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Сирии, с одной стороны, и стремится к справедливому и прочному решению в Сирии, с другой стороны, что важно открыть больше пространства для дипломатии в регионе, что сирийский режим должен быть вовлечен в процесс политического решения в этом процессе", — говорится в сообщении.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начала масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону Хамы, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии, в свою очередь, заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241202/turtsija-1986863797.html

https://ria.ru/20241203/peregovory-1987104514.html

https://ria.ru/20241202/siriya-1986979305.html

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сирия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, обострение ситуации в сирии — 2024