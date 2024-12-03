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Потомок Пушкина не может смириться со сносом памятников поэту - РИА Новости, 03.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:49 03.12.2024 (обновлено: 08:48 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/pushkin-1987002631.html
Потомок Пушкина не может смириться со сносом памятников поэту
Потомок Пушкина не может смириться со сносом памятников поэту - РИА Новости, 03.12.2024
Потомок Пушкина не может смириться со сносом памятников поэту
Прямой потомок поэта Александра Пушкина, носящий его фамилию, рассказал РИА Новости, что не может смириться со сносом памятников великого предка на Украине и в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:49
2024-12-03T08:48
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Прямой потомок поэта Александра Пушкина, носящий его фамилию, рассказал РИА Новости, что не может смириться со сносом памятников великого предка на Украине и в Прибалтике и призвал не смешивать культуру с политикой. Александр Александрович Пушкин, которому 81 год, является последним прямым потомком поэта по мужской линии. Он родился и проживает в Бельгии, многие годы занимается популяризацией русского языка и культуры в королевстве. "Памятники Пушкину снимают, меняют название улиц и станций метро. Я не могу с этим согласиться. Как последний потомок Александра Сергеевича, не могу принять, что смешивают культуру с политикой", - сказал он. Пушкин рассказал, что ему периодически звонят знакомые из разных стран, где существует такая проблема. "В Риге сняли памятник Пушкину. В Одессе памятник запаяли в какую-то коробку. Это ужас, мы не можем с этим согласиться, это нонсенс", - говорит потомок поэта. Но он по-прежнему уверен, что для умных людей, почитателей таланта великого русского поэта политические события не меняют отношения к нему. "Для умных людей, интеллектуалов, как русских, так и украинцев, тех, кто изучал Пушкина и любит его, ничего не изменилось, они понимают, что русская и украинская культура очень близки", - сказал Пушкин. Он напомнил, что в 1999 году в честь 200-летия поэта памятник Пушкину был открыт в Брюсселе, благодаря чему больше бельгийцев узнали о его творчестве и стали интересоваться им. Александр Александрович Пушкин, единственный прямой потомок русского поэта по мужской линии, родился 10 сентября 1942 года в Брюсселе. Он играет важную роль в продвижении русского языка и русской культуры в Бельгии. Ранее возглавлял Союз русских дворян в Бельгии. Он также активно участвует в благотворительных акциях в поддержку больных детей и инвалидов в России. Его супруга Мария Александровна Дурново-Пушкина родилась в Париже 21 сентября 1943 года и также является прямым потомком Александра Сергеевича Пушкина. Ранее украинские СМИ сообщили о сносе памятников великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову в Кривом Роге Днепропетровской области. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982424763.html
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Потомок Александра Пушкина о сносе памятников поэту на Украине и в Прибалтике
Прямой потомок поэта Александра Пушкина, носящий его фамилию, рассказал РИА Новости, что не может смириться со сносом памятников великого предка на Украине и в Прибалтике и призвал не мешать культуру с политикой. Он подчеркнул, что для умных и интеллигентных людей, почитателей таланта великого русского поэта политические события не меняют отношения к нему. Александр Александрович Пушкин, которому 81 год, является последним потомком поэта по мужской линии. Он родился и проживает в Бельгии, многие годы занимается популяризацией русского языка и культуры в этой стране. В 1999 году в честь 200-летия поэта в Брюсселе был открыт памятник Пушкину, где ежегодно на день рождения собираются поклонники его таланта.
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украина, бельгия, россия, александр пушкин, михаил лермонтов, сергей лавров, в мире, памятники
Украина, Бельгия, Россия, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Лавров, В мире, Культура, Памятники
Потомок Пушкина не может смириться со сносом памятников поэту

Потомок Пушкина из Бельгии призвал не смешивать культуру с политикой

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Прямой потомок поэта Александра Пушкина, носящий его фамилию, рассказал РИА Новости, что не может смириться со сносом памятников великого предка на Украине и в Прибалтике и призвал не смешивать культуру с политикой.
Александр Александрович Пушкин, которому 81 год, является последним прямым потомком поэта по мужской линии. Он родился и проживает в Бельгии, многие годы занимается популяризацией русского языка и культуры в королевстве.
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"Памятники Пушкину снимают, меняют название улиц и станций метро. Я не могу с этим согласиться. Как последний потомок Александра Сергеевича, не могу принять, что смешивают культуру с политикой", - сказал он.
Пушкин рассказал, что ему периодически звонят знакомые из разных стран, где существует такая проблема.
Риге сняли памятник Пушкину. В Одессе памятник запаяли в какую-то коробку. Это ужас, мы не можем с этим согласиться, это нонсенс", - говорит потомок поэта.
Но он по-прежнему уверен, что для умных людей, почитателей таланта великого русского поэта политические события не меняют отношения к нему.
"Для умных людей, интеллектуалов, как русских, так и украинцев, тех, кто изучал Пушкина и любит его, ничего не изменилось, они понимают, что русская и украинская культура очень близки", - сказал Пушкин.
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Он напомнил, что в 1999 году в честь 200-летия поэта памятник Пушкину был открыт в Брюсселе, благодаря чему больше бельгийцев узнали о его творчестве и стали интересоваться им.
Александр Александрович Пушкин, единственный прямой потомок русского поэта по мужской линии, родился 10 сентября 1942 года в Брюсселе. Он играет важную роль в продвижении русского языка и русской культуры в Бельгии. Ранее возглавлял Союз русских дворян в Бельгии. Он также активно участвует в благотворительных акциях в поддержку больных детей и инвалидов в России. Его супруга Мария Александровна Дурново-Пушкина родилась в Париже 21 сентября 1943 года и также является прямым потомком Александра Сергеевича Пушкина.
Ранее украинские СМИ сообщили о сносе памятников великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову в Кривом Роге Днепропетровской области.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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