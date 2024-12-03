Потомок Пушкина не может смириться со сносом памятников поэту
Потомок Пушкина из Бельгии призвал не смешивать культуру с политикой
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Прямой потомок поэта Александра Пушкина, носящий его фамилию, рассказал РИА Новости, что не может смириться со сносом памятников великого предка на Украине и в Прибалтике и призвал не смешивать культуру с политикой.
Александр Александрович Пушкин, которому 81 год, является последним прямым потомком поэта по мужской линии. Он родился и проживает в Бельгии, многие годы занимается популяризацией русского языка и культуры в королевстве.
"Памятники Пушкину снимают, меняют название улиц и станций метро. Я не могу с этим согласиться. Как последний потомок Александра Сергеевича, не могу принять, что смешивают культуру с политикой", - сказал он.
Пушкин рассказал, что ему периодически звонят знакомые из разных стран, где существует такая проблема.
Но он по-прежнему уверен, что для умных людей, почитателей таланта великого русского поэта политические события не меняют отношения к нему.
"Для умных людей, интеллектуалов, как русских, так и украинцев, тех, кто изучал Пушкина и любит его, ничего не изменилось, они понимают, что русская и украинская культура очень близки", - сказал Пушкин.
Он напомнил, что в 1999 году в честь 200-летия поэта памятник Пушкину был открыт в Брюсселе, благодаря чему больше бельгийцев узнали о его творчестве и стали интересоваться им.
Александр Александрович Пушкин, единственный прямой потомок русского поэта по мужской линии, родился 10 сентября 1942 года в Брюсселе. Он играет важную роль в продвижении русского языка и русской культуры в Бельгии. Ранее возглавлял Союз русских дворян в Бельгии. Он также активно участвует в благотворительных акциях в поддержку больных детей и инвалидов в России. Его супруга Мария Александровна Дурново-Пушкина родилась в Париже 21 сентября 1943 года и также является прямым потомком Александра Сергеевича Пушкина.
Ранее украинские СМИ сообщили о сносе памятников великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову в Кривом Роге Днепропетровской области.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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