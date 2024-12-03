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Президент Южной Кореи призвал парламент не мешать работе государства - РИА Новости, 03.12.2024
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23:18 03.12.2024 (обновлено: 23:21 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/prezident-1987205448.html
Президент Южной Кореи призвал парламент не мешать работе государства
Президент Южной Кореи призвал парламент не мешать работе государства - РИА Новости, 03.12.2024
Президент Южной Кореи призвал парламент не мешать работе государства
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию государства, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T23:18
2024-12-03T23:21
в мире
южная корея
юн сок ель
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию государства, сообщило агентство Рёнхап. "Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом", - заявил президент, объявляя о своем решении отозвать войска и отменить ранее введенное военное положение. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения. Позднее парламент Южной Кореи проголосовал за его отмену, а офис спикера парламента заявил, что введённое президентом военное положение недействительно.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987184476.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
Президент Южной Кореи призвал парламент не мешать работе государства

Президент Южной Кореи призвал парламент прекратить безответственные действия

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию государства, сообщило агентство Рёнхап.
"Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом", - заявил президент, объявляя о своем решении отозвать войска и отменить ранее введенное военное положение.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения. Позднее парламент Южной Кореи проголосовал за его отмену, а офис спикера парламента заявил, что введённое президентом военное положение недействительно.
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльВведение военного положения в Южной Корее
 
 
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