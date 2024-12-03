https://ria.ru/20241203/prezident-1987205448.html

Президент Южной Кореи призвал парламент не мешать работе государства

Президент Южной Кореи призвал парламент не мешать работе государства - РИА Новости, 03.12.2024

Президент Южной Кореи призвал парламент не мешать работе государства

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию государства, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T23:18

2024-12-03T23:18

2024-12-03T23:21

в мире

южная корея

юн сок ель

введение военного положения в южной корее

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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию государства, сообщило агентство Рёнхап. "Прошу парламент немедленно прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций, манипуляций с бюджетом", - заявил президент, объявляя о своем решении отозвать войска и отменить ранее введенное военное положение. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения. Позднее парламент Южной Кореи проголосовал за его отмену, а офис спикера парламента заявил, что введённое президентом военное положение недействительно.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987184476.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее