https://ria.ru/20241203/peregovory-1987185494.html

Экс-депутат Рады рассказал, где могут пройти мирные переговоры по Украине

Экс-депутат Рады рассказал, где могут пройти мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 03.12.2024

Экс-депутат Рады рассказал, где могут пройти мирные переговоры по Украине

Столица Венгрии может быть выбрана в качестве площадки для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, венгерский премьер-министр... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:55

2024-12-03T19:55

2024-12-03T19:55

в мире

украина

венгрия

россия

виктор орбан

дональд трамп

владимир олейник

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111101/89/1111018974_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_f6400e7cb3efde7bae8393f944503b78.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Столица Венгрии может быть выбрана в качестве площадки для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, венгерский премьер-министр Виктор Орбан лучше других лидеров разбирается в вопросе, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс намерен обеспечить Украине "наиболее благоприятную позицию" на мирных переговорах. Он также напомнил традиционную позицию альянса о том, что решение о начале переговоров с Россией должна принимать сама Украина. "На мой взгляд, переговоры будут проходить не в Стамбуле и не в Минске. Это будет Будапешт. Почему? Орбан в хороших отношениях с (Дональдом) Трампом, с (Владимиром) Путиным и лидером Китая (Си Цзиньпином). Заметьте, после инаугурации он уже дважды разговаривал с Трампом. Орбан как никто знает, что происходит на Украине, и точно знает, какая модель (проведения мирных переговоров – ред.) приемлема", – полагает эксперт. Он добавил, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп "верит Орбану", потому что тот, ввиду близости Венгрии к Украине, "видит этот нацизм и чувствует на своей, так сказать, стране". Кроме того, считает Олейник, текущее председательство Венгрии в Евросоюзе повышает авторитет главы государства. "Это повышает его (Орбана – ред.) престиж. И понятно, что Трамп смотрит на Орбана как на нового лидера в Европе. Не на (Олафа) Шольца ж смотреть, верно?" - предположил эксперт. Венгрия ранее приняла на себя председательство в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится до конца года.

https://ria.ru/20241203/konflikt-1987150721.html

https://ria.ru/20241203/zelenskij-1987067869.html

украина

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, дональд трамп, владимир олейник, верховная рада украины, нато, евросоюз