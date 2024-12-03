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Экс-депутат Рады рассказал, где могут пройти мирные переговоры по Украине
Экс-депутат Рады рассказал, где могут пройти мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 03.12.2024
Экс-депутат Рады рассказал, где могут пройти мирные переговоры по Украине
Столица Венгрии может быть выбрана в качестве площадки для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, венгерский премьер-министр... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:55
2024-12-03T19:55
2024-12-03T19:55
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Столица Венгрии может быть выбрана в качестве площадки для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, венгерский премьер-министр Виктор Орбан лучше других лидеров разбирается в вопросе, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс намерен обеспечить Украине "наиболее благоприятную позицию" на мирных переговорах. Он также напомнил традиционную позицию альянса о том, что решение о начале переговоров с Россией должна принимать сама Украина. "На мой взгляд, переговоры будут проходить не в Стамбуле и не в Минске. Это будет Будапешт. Почему? Орбан в хороших отношениях с (Дональдом) Трампом, с (Владимиром) Путиным и лидером Китая (Си Цзиньпином). Заметьте, после инаугурации он уже дважды разговаривал с Трампом. Орбан как никто знает, что происходит на Украине, и точно знает, какая модель (проведения мирных переговоров – ред.) приемлема", – полагает эксперт. Он добавил, что выигравший выборы президента США Дональд Трамп "верит Орбану", потому что тот, ввиду близости Венгрии к Украине, "видит этот нацизм и чувствует на своей, так сказать, стране". Кроме того, считает Олейник, текущее председательство Венгрии в Евросоюзе повышает авторитет главы государства. "Это повышает его (Орбана – ред.) престиж. И понятно, что Трамп смотрит на Орбана как на нового лидера в Европе. Не на (Олафа) Шольца ж смотреть, верно?" - предположил эксперт. Венгрия ранее приняла на себя председательство в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится до конца года.
https://ria.ru/20241203/konflikt-1987150721.html
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В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Олейник, Верховная Рада Украины, НАТО, Евросоюз
Экс-депутат Рады рассказал, где могут пройти мирные переговоры по Украине
Экс-депутат Рады Олейник: мирные переговоры по Украине могут пройти в Будапеште