https://ria.ru/20241203/oppengejmer-1987081469.html

СМИ: внук Оппенгеймера не верит в возможность избавиться от ядерного оружия

СМИ: внук Оппенгеймера не верит в возможность избавиться от ядерного оружия - РИА Новости, 03.12.2024

СМИ: внук Оппенгеймера не верит в возможность избавиться от ядерного оружия

Чарльз Оппенгеймер, внук создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, завил, что не верит в то, что мир способен избавиться от ядерного оружия, передает... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:23

2024-12-03T13:23

2024-12-03T13:23

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Чарльз Оппенгеймер, внук создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, завил, что не верит в то, что мир способен избавиться от ядерного оружия, передает агентство APA. "Откровенно говоря, мы не избавимся от него. Моей миссией было избавиться от него. Но, чем дольше я этим занимаюсь, тем менее вероятным мне это кажется", - заявил Оппенгеймер на полях дискуссионного мероприятия с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене. Он отметил, что необходимо сконцентрироваться на тех вещах, о которых все ядерные державы могут договориться. "Например, чтобы не случилось никаких ядерных военных действий, непреднамеренно инициированных искусственным интеллектом", - сказал Оппенгеймер. Кроме того, он считает, что необходимо усилить диалог между крупнейшими ядерными державами - США, Россией и Китаем.

https://ria.ru/20241130/yadernyy-1986651783.html

https://ria.ru/20241126/ssha-1985710310.html

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в мире, вена, сша, россия, рафаэль гросси, магатэ