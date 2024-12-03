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СМИ: внук Оппенгеймера не верит в возможность избавиться от ядерного оружия - РИА Новости, 03.12.2024
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13:23 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/oppengejmer-1987081469.html
СМИ: внук Оппенгеймера не верит в возможность избавиться от ядерного оружия
СМИ: внук Оппенгеймера не верит в возможность избавиться от ядерного оружия - РИА Новости, 03.12.2024
СМИ: внук Оппенгеймера не верит в возможность избавиться от ядерного оружия
Чарльз Оппенгеймер, внук создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, завил, что не верит в то, что мир способен избавиться от ядерного оружия, передает... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:23
2024-12-03T13:23
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Чарльз Оппенгеймер, внук создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, завил, что не верит в то, что мир способен избавиться от ядерного оружия, передает агентство APA. "Откровенно говоря, мы не избавимся от него. Моей миссией было избавиться от него. Но, чем дольше я этим занимаюсь, тем менее вероятным мне это кажется", - заявил Оппенгеймер на полях дискуссионного мероприятия с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене. Он отметил, что необходимо сконцентрироваться на тех вещах, о которых все ядерные державы могут договориться. "Например, чтобы не случилось никаких ядерных военных действий, непреднамеренно инициированных искусственным интеллектом", - сказал Оппенгеймер. Кроме того, он считает, что необходимо усилить диалог между крупнейшими ядерными державами - США, Россией и Китаем.
https://ria.ru/20241130/yadernyy-1986651783.html
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в мире, вена, сша, россия, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Вена, США, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
СМИ: внук Оппенгеймера не верит в возможность избавиться от ядерного оружия

APA: внук Оппенгеймера не верит, что мир может избавиться от ядерного оружия

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкНестратегическое ядерное оружие
Нестратегическое ядерное оружие - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Нестратегическое ядерное оружие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Чарльз Оппенгеймер, внук создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, завил, что не верит в то, что мир способен избавиться от ядерного оружия, передает агентство APA.
"Откровенно говоря, мы не избавимся от него. Моей миссией было избавиться от него. Но, чем дольше я этим занимаюсь, тем менее вероятным мне это кажется", - заявил Оппенгеймер на полях дискуссионного мероприятия с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене.
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Он отметил, что необходимо сконцентрироваться на тех вещах, о которых все ядерные державы могут договориться. "Например, чтобы не случилось никаких ядерных военных действий, непреднамеренно инициированных искусственным интеллектом", - сказал Оппенгеймер.
Кроме того, он считает, что необходимо усилить диалог между крупнейшими ядерными державами - США, Россией и Китаем.
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