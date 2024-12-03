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Как стать успешным ученым и спасать экологию, занимаясь наукой
Как стать успешным ученым и спасать экологию, занимаясь наукой - РИА Новости, 03.12.2024
Как стать успешным ученым и спасать экологию, занимаясь наукой
Опыты на мышах, кучи пробирок и тонны отчетов — так многие представляют себе работу ученого. Что общего у офисных работников и тех, кто выбрал науку? Как, отучившись на экономиста, уйти заниматься климатическими и экологическими исследованиями, что такое НОЦ и в чем измеряют успех ученые?
2024-12-03T06:00
2024-12-03T06:00
2024-12-03T06:00
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Как стать успешным ученым и спасать экологию, занимаясь наукой
Опыты на мышах, кучи пробирок и тонны отчетов — так многие представляют себе работу ученого. Что общего у офисных работников и тех, кто выбрал науку? Как, отучившись на экономиста, уйти заниматься климатическими и экологическими исследованиями, что такое НОЦ и в чем измеряют успех ученые?
audio/mpeg
Как стать успешным ученым и спасать экологию, занимаясь наукой
Опыты на мышах, кучи пробирок и тонны отчетов — так многие представляют себе работу ученого. Что общего у офисных работников и тех, кто выбрал науку? Как, отучившись на экономиста, уйти заниматься климатическими и экологическими исследованиями, что такое НОЦ и в чем измеряют успех ученые?
audio/mpeg
О карьере ученого, экологических проблемах и работе в научно-образовательных центрах рассказал доцент СФУ, заведующий Лабораторией экономики климатических изменений и экологического развития НОЦ "Енисейская Сибирь" Антон Пыжёв.Сибирский федеральный университет является участником Научно-образовательного центра мирового уровня "Енисейская Сибирь" — первого климатического НОЦ в России. С 2021 года центр обеспечивает сопровождение 53 проектов и мероприятий макрорегиона Енисейская Сибирь (Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Бери и делай, Подкаст, Экология, НОЦ «Енисейская Сибирь», Сибирский федеральный университет, Технологии, Красноярский край, Республика Тыва, Россия, Наука, Университетская наука, Образование
Как стать успешным ученым и спасать экологию, занимаясь наукой
Опыты на мышах, кучи пробирок и тонны отчетов — так многие представляют себе работу ученого. Что общего у офисных работников и тех, кто выбрал науку? Как, отучившись на экономиста, уйти заниматься климатическими и экологическими исследованиями, что такое НОЦ и в чем измеряют успех ученые?