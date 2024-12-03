https://ria.ru/20241203/nots-1986947276.html

Как стать успешным ученым и спасать экологию, занимаясь наукой

Как стать успешным ученым и спасать экологию, занимаясь наукой - РИА Новости, 03.12.2024

Как стать успешным ученым и спасать экологию, занимаясь наукой

Опыты на мышах, кучи пробирок и тонны отчетов — так многие представляют себе работу ученого. Что общего у офисных работников и тех, кто выбрал науку? Как, отучившись на экономиста, уйти заниматься климатическими и экологическими исследованиями, что такое НОЦ и в чем измеряют успех ученые?

2024-12-03T06:00

2024-12-03T06:00

2024-12-03T06:00

бери и делай

подкаст

экология

ноц «енисейская сибирь»

сибирский федеральный университет

технологии

красноярский край

республика тыва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986950043_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_a18ca44313c4b3a4a6d91a533cf1c5ff.jpg

Как стать успешным ученым и спасать экологию, занимаясь наукой Опыты на мышах, кучи пробирок и тонны отчетов — так многие представляют себе работу ученого. Что общего у офисных работников и тех, кто выбрал науку? Как, отучившись на экономиста, уйти заниматься климатическими и экологическими исследованиями, что такое НОЦ и в чем измеряют успех ученые? audio/mpeg

Как стать успешным ученым и спасать экологию, занимаясь наукой Опыты на мышах, кучи пробирок и тонны отчетов — так многие представляют себе работу ученого. Что общего у офисных работников и тех, кто выбрал науку? Как, отучившись на экономиста, уйти заниматься климатическими и экологическими исследованиями, что такое НОЦ и в чем измеряют успех ученые? audio/mpeg

О карьере ученого, экологических проблемах и работе в научно-образовательных центрах рассказал доцент СФУ, заведующий Лабораторией экономики климатических изменений и экологического развития НОЦ "Енисейская Сибирь" Антон Пыжёв.Сибирский федеральный университет является участником Научно-образовательного центра мирового уровня "Енисейская Сибирь" — первого климатического НОЦ в России. С 2021 года центр обеспечивает сопровождение 53 проектов и мероприятий макрорегиона Енисейская Сибирь (Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

красноярский край

республика тыва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, экология, ноц «енисейская сибирь», сибирский федеральный университет, технологии, красноярский край, республика тыва, россия, наука, университетская наука, образование, аудио